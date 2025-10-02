“James ya no es el mismo”: Damian Hardung habla del regreso más esperado en Prime Video

Conociendo al nuevo James Beaufort: más frágil, más real y más intenso

La segunda temporada de Maxton Hall en Prime Video cada vez esta más cerca y si algo es seguro es que viene cargada de emociones más oscuras y vulnerables. Basada en Save You, el segundo libro de la saga escrita por Mona Kasten, esta nueva temporada nos da un vistazo a una Ruby en búsqueda de reconstruirse después de la huida de James, y a James enfrentando un duelo familiar que lo obliga a cuestionar todo lo que creía de sí mismo.

En medio de este mar de emociones, Damian Hardung nos cuenta en entrevista cómo fue volver al set, reencontrarse con Ruby (Harriet Herbig-Matten) y explorar un personaje que, según él, cambia por completo en esta segunda entrega.

De villano encantador a una persona simplemente rota

Damian recuerda que el rodaje comenzó apenas un mes después de que la primera temporada se estrenará, por lo que casi no tuvo tiempo de asimilar el fenómeno en que se convirtió esta serie que conectó con millones de personas.

Gordon Muehle/Gordon Muehle

“Estábamos otra vez en ese castillo, en uniforme, y creo que fue muy intenso desde el primer día de rodaje hasta el último, en el cuál pensé: ‘No puedo más. Necesito un descanso. James Beaufort necesita un descanso’.”

Y aunque en la primera temporada James fue es visto como el chico arrogante y tóxico que todas amaban odiar, ahora es alguien que se ve forzado a enfrentar su lado más vulnerable.

Gordon Muehle

“La vida lo rompe. Pierde a su madre y eso lo obliga a mirar de frente sus emociones, su crianza y los mecanismos que usa para sobrevivir. Fue liberador jugar con esa evolución porque rompe otra capa y lo hace más humano”.

Amor, culpa y segundas oportunidades

Stephan Rabold/Stephan Rabold

La relación con Ruby atraviesa uno de sus momentos más intensos. James pasa gran parte de la temporada intentando recuperar su perdón, mientras lidia con la culpa y el dolor. Para Damian, grabar esas escenas fue un reto emocional.

“Esa necesidad de ser perdonado y de luchar por el amor viene de un vacío muy profundo. Fue agotador, pero al mismo tiempo muy poderoso”.

El actor admite que al terminar el rodaje necesitaba un descanso para soltar el peso emocional de James, pero hoy, al ver los episodios terminados, siente gratitud:

“Entiendo de dónde viene todo ese dolor y me alegra que pudimos ponerlo en pantalla”.

Lo que nos deja James en esta temporda

Más allá del drama adolescente, Damian cree que Maxton Hall 2 nos recuerda algo importante: la capacidad de cambiar. “James busca convertirse en una mejor versión de sí mismo. Y creo que todos tenemos esa posibilidad, ese recordatorio de que la transformación es libertad”, reflexiona.

Aunque también admite que hay cosas de su personaje que no quisiera imitar, se queda con una lección: la intensidad con la que James lucha por las personas que ama.

“Da todo de sí, sin frenos. Y creo que eso también es una forma de vivir al máximo”.

Stephan Rabold/Stephan Rabold

Aunque hablar con Damian nos dio un pequeño adelanto de lo que nos espera en esta segunda temporada, sin duda Prime Video nos tiene muchas más sorpresas. Es por eso que no puedes perderte el estreno de la nueva entrega de Maxton Hall: Un mundo entre nosotros el próximo 7 de noviembre.