Julia Garner es una maestra fuera de lo común en Weapons

Si alguien sabe elegir proyectos con carácter, sin duda es Julia Garner. La actriz ganadora del Emmy, que desde los 17 ha tenido una trayectoria magistral, protagoniza una de las películas más esperadas del año, “Weapons”, la nueva película de terror psicológico de Zach Cregger, donde el suspenso y lo inesperado están presentes desde el minuto uno.

“Para la página 5 del guion ya sentía que quería estar ahí. Y para la 10, supe que no quería perderme [esta historia] por nada”, confiesa Julia.

Las apariencias engañan con esta maestra y eso hace de esta película algo imperdible

Garner interpreta a la maestra Justine Gandy, quien tiene buenas intenciones, pero al llevarlas a la práctica, vienen acompañadas del caos. “[Justine Gandy] Tiene un corazón enorme, pero es un poco desordenada. Y eso me encantó. Me gusta cuando los personajes no siguen una línea recta. Cuando crees que van en una dirección y terminan transformándose por completo”.

En sus palabras, Justine es una especie de adult child, por lo que le es fácil conectar con los niños, pero a lo largo de la historia, se ve forzada a madurar y enfrentarse a situaciones para las que ninguna escuela te prepara.

Zach Cregger: un director inigualable

En cuanto a su trabajo con Cregger, Julia no dudó en hablar maravillas de él, y vaya que lo es; su trayectoria lo deja más que claro. “Es un visionario. Tiene clarísimo lo que quiere, pero también te deja jugar. Y cuando ve que algo funciona, no lo toca. Pero si necesitas guía, aparece de inmediato con la precisión de alguien que tiene una película muy clara en la cabeza”.

De fan a colega, así fue trabajar junto a Alden Ehrenreich

Otro momento clave para Garner fue compartir escenas con Alden Ehrenreich. “Lo admiraba desde hace mucho, así que estaba nerviosa por conocerlo. Pero resultó ser el tipo más cool. Grabamos una escena muy importante juntos en un bar, y fue tan bonita de actuar que solo deseábamos que los dioses del cine estuvieran de nuestro lado”.

Una película que promete ser un parteaguas en el cine de terror

Weapons no es una película de terror cualquiera y nadie lo explica mejor que Julia. “Es salvaje. Nunca sabes hacia dónde va. Y creo que eso es lo que más va a dar de qué hablar: no se parece a nada que hayas visto antes”.

¿De qué trata Weapons?

Cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición. La película está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams y Cary Christopher, junto con Benedict Wong y Amy Madigan. Weapons se estrena el próximo 7 de agosto, ¿estás lista para sentir miedo como nunca antes?