“And Just Like That…” llega a su fin después de 3 temporadas

Pocos reboots han causado tanto revuelo como el que logró “And Just Like That…”, la serie que nos regresó a Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs y Charlotte York, personajes que se volvieron referentes de la cultura pop.

Aunque su regreso no alegró a muchos la falta del personaje de Kim Cattrall, a su manera, la serie fue un éxito, dándonos nuevos romances y encrucijadas para nuestras chicas neoyorkinas favoritas.

Con el estreno de la tercera temporada, muchos fans se preguntaban si había más entregas, duda que los productores y el cast evadieron por un tiempo, hasta ahora. Ya que anunciaron que el final de temporada será el final de la serie.

El mensaje de Michael Patrick King sobre el final de la serie

Fue a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la serie, en la que Michael Patrick King (el showrunner, escritor y director de la serie) dice lo siguiente:

“Y así de simple... la narración en curso del universo de Sex And The City está llegando a su fin. Mientras escribía el último episodio de And Just Like That... temporada 3, me quedó claro que este podría ser un lugar maravilloso para detenerse.

Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos terminar la popular serie este año con un final de dos partes y extendimos el orden de la serie original de 10 episodios a 12. SJP y yo no anunciamos la noticia hasta ahora porque no queríamos que la palabra final eclipsara la diversión de ver la temporada. Es con gran gratitud que agradecemos a todos los espectadores que han dejado que estos personajes entren en sus hogares y en sus corazones durante estos años”.

La reacción dividida de los fans

La noticia tomó por sorpresa a miles de fans que querían saber más de esta nueva etapa en la vida de las chicas que nos enamoraron en Sex And The City; la mayoría de reacciones fueron de tristeza y pedían que no terminaran la serie.

Aunque hubo quienes estaban de acuerdo en que era un buen momento para darle un final digno a los personajes y que no se sintiera forzado el seguir sacando temporadas. ¿Tú de qué lado estás, era momento del fin o aún podían darnos más?