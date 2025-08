Esta es la razón por la que Lindsay Lohan dejó Hollywood para encontrar su hogar en Dubái

La actriz que saltó a la fama desde los 10 años ha sido, por mucho tiempo, uno de los primeros nombres que vienen a la mente de las personas cuando hablamos de “chicas de Hollywood”.

Aunque fue el lugar que la vio crecer y la llevó a ser uno de los nombres más importantes en la industria del entretenimiento a principios de los 2000, también es un lugar que Lindsay ya no considera su hogar.

¿Por qué a Lindsay Lohan ya no le gusta vivir en Hollywood?

Y no es de sorprender, ya que Los Ángeles también fue uno de los escenarios de la mayoría de los momentos más oscuros de la actriz. Afortunadamente, la actriz de “Freakier Friday” ha dejado atrás esa etapa y se encuentra en un gran momento tanto profesional como personalmente.

¿Cuándo se mudó Lindsay Lohan a Dubai?

Este nuevo estilo de vida en gran parte se lo acredita a Dubái. La ciudad donde ha vivido desde el 2014 y que ha hecho su hogar. Fue durante una entrevista en Live With Kelly and Mark que la actriz reveló la razón por la que ama vivir en los Emiratos Árabes Unidos.

La razón por la que Lindsay prefiere vivir en Dubai

El amor a la ciudad asiática no viene por los lujos o estructuras futuristas, sino por la privacidad que puede disfrutar en ella, algo que nunca tuvo en Hollywood.

“Está lejos de Hollywood y vivo una vida muy normal. No me preocupa que no pueda comer en algún lugar porque alguien le saque una foto a mi hijo. Me siento muy segura”.

Esta libertad de andar sin temor a los paparazzi se la acredita en gran parte al sistema legal de Dubai, en el cual no puedes tomar fotos en espacios públicos sin una autorización. Aclaró que sí puedes tomar fotos, pero si quieres la fotografía de una persona, tienes que pedir su autorización. Algo que no pasa en Estados Unidos cuando se trata de celebridades y paparazzi.

Este estilo de vida más relajado le ha permitido a Lohan llevar una vida familiar más tranquila. Ya que hace dos años recibió a su primer hijo, Luai, junto a su esposo Bader Shammas. Lo que nos ha dejado ver a una Lindsay más auténtica y feliz, abierta a volver a los reflectores sin sacrificar su privacidad.