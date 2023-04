También es importante que le dediques tiempo y atención a tu vulva, ¡te decimos cómo hacerlo!

Comenzaré con la siguiente pregunta: ¿Usas jabón íntimo? Lo hago porque por años se ha debatido si es bueno entre ginecólogos y dermatólogos. En comparación con las satanizadas duchas vaginales, el jabón debe usarse sobre la piel (y no a profundidad). Porque no basta que la zona genital se limpie con la espuma que se escurre mientras te enjuagas. Ese sería sin duda el primer paso en esta rutina, nada del otro mundo cuando dominamos que así comienza la de skincare por las mañanas. Y siguiendo ese esquema, es momento de que tomes nota de todo lo que puedes hacer para darle a tu vulva un tratamiento VIP. ¡Se lo merece!

Por Dafne Ruiz

La guía definitiva para cuidar, embellecer y consentir a tu vulva

La limpieza

Desde hace más de cinco años que comencé a probar productos de marcas veganas/plant-based en general, y fue como descubrí The Honey Pot. El manifiesto de su fundadora, Bea Dixon, consiste en el poder de las hierbas y plantas combinado con la dosis de ciencia exacta para ofrecer un cuidado vaginal lo más natural y efectivo posible. Su portafolio es bastante amplio, pero yo solo he probado el jabón para piel sensible y las toallitas para cuando necesitas refrescar el área, así como las post-sexo que ayudan a eliminar bacterias, evitar la picazón poscoital y un posible desequilibrio del pH.

La exfoliación

Es importante hacerla sobre todo después de rasurarte o de una depilación con cera para evitar que los vellos se entierren. También solo sobre la piel y para nada en el interior del canal vaginal. Si bien no existen exfoliantes desarrollados específicamente para la zona íntima, prefiero apostar por el más gentil que conozco hasta la fecha: el Daily Milkfoliant de Dermalogica. Puedes usarlo una o dos veces por semana y notarás que se se siente tan suave como la piel de un bebé.

La humectación

Así como no te aplicas la crema corporal en la cara, tampoco debes hacerlo en tu área genital. ¿Entonces? Momotaro acaba de lanzar un tónico que promete suavizar, nutrir y reparar la piel sensible de la vulva. Yo ya probé el aceite corporal y es una maravilla, así que tengo altas expectativas con este nuevo producto. En caso de que te sientas espléndida, la doctora Ana Hernández, experta en medicina estética y antienvejecimiento sexual, recomienda el suero Advanced Night Repair de Estée Lauder. “También lo puedes usar como una mascarilla en tu zona íntima externa para que actúe en la etapa de reparación del sueño; así le darás un apapacho de lujo a tus labios mayores y monte de Venus”.

El spa

No, no se trata de un masaje sino de una sesión para que tu vulva luzca di-vi-na. Consiste en una limpieza profunda, exfoliación y retiro de vellos enterrados, los tres pasos realizados por una profesional. Por último se lleva a cabo un peeling para aclarar el área. Si quieres saber más al respecto, entonces dale clic aquí.

Las vitaminas

Los probióticos y suplementos “están de moda”, y como bien sabes, sus etiquetas señalan que el consumo es responsabilidad de quien lo compre. Por ello le pregunté a mi ginecóloga si valdría la pena tomarlos. La respuesta fue afirmativa, sobre todo si quieres prevenir alguna infección vaginal y eres propensa a padecerlas. Existen varias alternativas en el mercado, así que podrías pedirle a tu doctora una sugerencia. Momotaro tiene los suyos, al igual que Rae Wellness con sus cápsulas Vaginal Balance que no solo ayudan a la flora vaginal, también a que tu tracto urinario tenga un mejor desempeño. Un buen bono, ¿no lo crees?