Harry Styles anuncia dos fechas en la CDMX

La noticia ya es oficial y, sí, el hype está justificado. Harry Styles incluyó a México en su nueva gira mundial Together, Together con dos fechas consecutivas en la Ciudad de México, una decisión que confirma la fuerza del público mexicano dentro de su agenda internacional. No es un regreso improvisado, sino una parada estratégica dentro de un tour diseñado para grandes audiencias.

Las presentaciones se llevarán a cabo el 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, un recinto que responde al tipo de producción que Harry Styles ha venido construyendo con escenarios de gran escala, narrativa visual cuidada y una experiencia que va más allá del concierto tradicional.

Fechas y sede en la CDMX

Que sean dos noches seguidas no es casualidad. México se ha consolidado como uno de sus mercados más sólidos, con audiencias que responden rápido y llenan recintos grandes. La elección del Estadio GNP Seguros apunta a una producción completa, pensada para verse —y sentirse— desde cualquier zona.

Precios oficiales de los boletos

Los costos ya fueron dados a conocer e incluyen cargos por servicio. Estos son los rangos confirmados:



Pits: $6,547.25 MXN

$6,547.25 MXN Zona GNP: $4,191.25 MXN

$4,191.25 MXN Verde B: $3,987.25 MXN

$3,987.25 MXN Naranja B: $2,827.25 MXN

$2,827.25 MXN General A y B: $2,579.25 MXN

$2,579.25 MXN Verde C: $2,205.25 MXN

$2,205.25 MXN General C: $1,463.25 MXN

$1,463.25 MXN Naranja C: $1,091.25 MXN

También existen paquetes VIP oficiales, con precios que van de $5,562.75 a $15,546 MXN, dependiendo de la experiencia incluida.

Harry Styles en CDMX en 2026 Instagram

Artista invitada

Para las fechas en la CDMX, se suma Jorja Smith como invitada especial, un acierto que eleva el cartel y amplía la experiencia musical de la noche.