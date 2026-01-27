Suscríbete
Entretenimiento

Harry Styles anuncia dos fechas en la CDMX

El cantante dará dos conciertos en la CDMX como parte de su gira Together, Together y esto es todo lo que debes saber sobre su visita

Enero 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Harry Styles anuncia dos fechas en la CDMX.jpg

Harry Styles anuncia dos fechas en la CDMX

Instagram

La noticia ya es oficial y, sí, el hype está justificado. Harry Styles incluyó a México en su nueva gira mundial Together, Together con dos fechas consecutivas en la Ciudad de México, una decisión que confirma la fuerza del público mexicano dentro de su agenda internacional. No es un regreso improvisado, sino una parada estratégica dentro de un tour diseñado para grandes audiencias.

Las presentaciones se llevarán a cabo el 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, un recinto que responde al tipo de producción que Harry Styles ha venido construyendo con escenarios de gran escala, narrativa visual cuidada y una experiencia que va más allá del concierto tradicional.

También te interesa...
One Direction se roba la noche en los #AMAs2014
Entretenimiento
One Direction rompe el silencio y lamenta la muerte de Liam Payne
Octubre 17, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
video-one-direction-predijo-muerte-liam-payne.jpg
Entretenimiento
El video de One Direction que habría predicho la caída de Liam Payne
Octubre 21, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja

Fechas y sede en la CDMX

Que sean dos noches seguidas no es casualidad. México se ha consolidado como uno de sus mercados más sólidos, con audiencias que responden rápido y llenan recintos grandes. La elección del Estadio GNP Seguros apunta a una producción completa, pensada para verse —y sentirse— desde cualquier zona.

Precios oficiales de los boletos

Los costos ya fueron dados a conocer e incluyen cargos por servicio. Estos son los rangos confirmados:

  • Pits: $6,547.25 MXN
  • Zona GNP: $4,191.25 MXN
  • Verde B: $3,987.25 MXN
  • Naranja B: $2,827.25 MXN
  • General A y B: $2,579.25 MXN
  • Verde C: $2,205.25 MXN
  • General C: $1,463.25 MXN
  • Naranja C: $1,091.25 MXN

También existen paquetes VIP oficiales, con precios que van de $5,562.75 a $15,546 MXN, dependiendo de la experiencia incluida.

Harry Styles en CDMX.jpg

Harry Styles en CDMX en 2026

Instagram

Artista invitada

Para las fechas en la CDMX, se suma Jorja Smith como invitada especial, un acierto que eleva el cartel y amplía la experiencia musical de la noche.

harry styles concierto concierto Harry Styles cdmx Harry Styles en CDMX
Eurídice Aiymet Garavito García
Te sugerimos
por que mi ex sigue dando like a mis fotos
Entretenimiento
Qué dice la psicología de las personas que suben todo lo que hacen a sus redes sociales
Agosto 12, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los errores más comunes al hacer un vision board
Equidad
Los 30 mejores tips para hacer un vision board que realmente funcione en 2026
Enero 02, 2026
 · 
Leilani Aviles
Actores que tuvieron una erección en pleno rodaje
Entretenimiento
7 Actores que han tenido una erección en pleno rodaje
Diciembre 22, 2022
 · 
Gabriela Velasco Ceja
marty supreme timothee chalamet
Entretenimiento
Marty Supreme: Por qué la película de Timothée Chalamet está marcando historia del cine
Enero 15, 2026
 · 
Leilani Aviles