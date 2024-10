One Direction rompe el silencio y lamenta la muerte de Liam Payne

‘Las memorias que compartimos con él las atesoraremos para siempre’ dice el comunicado firmado por la banda a través de sus redes sociales

A través de sus redes sociales, One Direction lanzó un emotivo mensaje sobre la muerte de Liam Payne ocurrida ayer por la tarde en un hotel en Palermo, Argentina. Aunque hasta este momento todo había sido un silencio sepulcral, los mensajes de duelo y melancolía comienzas a hacerse presente no sólo en la cuenta oficial de la banda, también en las de sus exintegrantes y ex compañeros de Liam.

One Direction Instagram

Hasta el momento, Zayn Malik y Louis Tomlinson han manifestado profunda tristeza tras la repentina muerte del cantante.

Cabe destacar que la última publicación de la cuenta de One Direction fue hace 220 semanas.

De acuerdo con Daily mail, el más afectado por la noticia hasta ahora es Zayn Malik, un productor musical cercano a él reveló que Malyk ha estado en contacto constante con la familia de Payne desde la noticia y por su estado de shock, los cercanos a Zayn han preferido no dejarlo sólo en estos momentos pues aunque tenían diferencias que marcaron el rumbo de la banda, su amistad quedó intacta tras la separación.