Emma Myers es una romántica pura

Es la víspera del estreno de la segunda temporada de Wednesday, un evento estrella para el gigante de Netflix que lleva casi tres años preparándose, y la actriz de 23 años, Emma Myers —quien interpreta a Enid, la alegre mejor amiga de la gruñona Wednesday, interpretada por Jenna Ortega— me dice con insistencia que no es famosa.

“Sé que estoy en cosas geniales”, admite, recalcando su punto con las manos.

“Y sé que quizá la gente mire mi Instagram y piense: '¡Wow, tiene un montón de seguidores!’. (Nota del editor: Tiene 10 millones solo en Instagram). Pero puedo ir a cualquier lado y nadie me molesta. Si me vieras caminando por la calle, no lo pensarías dos veces”.

Esto podría ser convincente si no fuera por el momento obvio que se avecina; la primera temporada de Wednesday presentó la cara de Myers al público general como la serie en inglés número 1 de Netflix de todos los tiempos, con 252.1 millones de visualizaciones. Myers interpreta a la alegre mejor amiga hombre lobo tres veces y media.

Con el estreno de la primera parte de la segunda temporada el 6 de agosto, es posible que pronto lleguemos a un mundo en el que la actriz sea detenida en la calle con más frecuencia, especialmente a medida que su currículum crece rápidamente más allá del universo de Tim Burton. Cuando no está interpretando a Enid, Myers lidera la adaptación de Netflix de A Good Girl’s Guide to Murder como la pragmática detective adolescente Pip Fitz-Amobi. Está en pleno rodaje de la segunda temporada y le envió un mensaje a su coprotagonista y amiga AshaBanks justo antes de nuestra entrevista. Después interpretó a la responsable hermana mayor Natalie en el éxito de casi mil millones de dólares, A Minecraft Movie.

“Tenía 9 mil seguidores en Instagram cuando salió Wednesday”, dice Myers, finalmente admitiendo un poco de fama, aunque digital. “Y luego tuve unos 5 millones en tres días. Fue una locura. Ahora mismo, no me siento diferente de antes. Sigo siendo la misma”.

“Pretty Emma” se parece mucho a lo que era antes de que la gente conociera su nombre y creara foros de Reddit dedicados a documentar fragmentos de su vida. Mientras que Enid en Wednesday es una optimista sociable vestida de arcoíris, la propia Myers es más introspectiva.

“No podría ser más diferente de Enid en la vida real”, coincide Jenna Ortega, haciendo una pausa en su apretada agenda de producción para contarle a Cosmopolitan sobre su amiga dentro y fuera de la pantalla. “Pero hay la misma dulzura subyacente. Emma es un poco más apacible y enigmática en ese sentido”.

La apacibilidad tampoco significa falta de entusiasmo; Myers lo tiene de sobra: por su familia (tiene tres hermanas muy unidas), por sus personajes (les hace playlistspara que se abran a sus mentes) y por sus intereses (le encanta The Last of Us, d4vd y, por supuesto, Minecraft), pero lo canaliza todo con frialdad, casi como si te estuviera contando un secreto.

“Creo que Enid está tan alejada de mí misma que me resulta más fácil ver al personaje de vuelta”, dice Myers. “Disfruto de mi tiempo libre, me gusta estar sola. Pero eso no significa que sufra ansiedad social ni que tiemble cuando estoy en público e intento hablar con la gente. Soy adaptable. Puedo ser lo que la situación requiera”.

Ahora mismo, sentada con las piernas cruzadas en su habitación de Georgia, rodeada de peluches de la infancia, la situación la obliga a hablar abiertamente sobre su vida, desde su pasado como autoproclamada “mentirosa patológica”, hasta sus problemas con las citas, y a afrontar las realidades de una vida en el ojo público, incluso si aún no está lista para llamarse famosa. Siendo Emma Myers, cumple.

“Realmente no me siento diferente que antes. Sigo siendo muy yo”.

“Definitivamente soy una romántica de corazón, pero probablemente soy una de esas personas que no lo demuestra”.

¿Crees que los polos opuestos se atraen o prefieres pasar tiempo con personas con intereses similares?

Ambas cosas tienen su valor. Al final, no creo que el interés sea lo que importa ni lo que acerca a las personas. Se trata más de si se llevan bien y encuentran puntos en común. El interés es solo la mitad.

¿Cómo crees que tus personajes en pantalla, ya sea Enid, Pip o Natalie, llevarían el amor comparado contigo?

Me involucro mucho. Soy más una amante profunda que casual. Enid es definitivamente más casual con todo. Ella dice: “Sí, pase lo que pase. Estoy interesada en este chico y voy a hacer un montón de cosas divertidas con él, pero no es el fin del mundo si las cosas no funcionan”. Mientras que yo pienso: “Esto es todo o nada”.

Pip se parece más a mí; creo que es una persona más seria en las relaciones. Si estamos juntos, es algo serio, no casual. Y Natalie tiene demasiadas preocupaciones, la verdad. No tiene tiempo. ¡Está en Minecraft! No creo que necesite que se le acumulen más cosas en la vida.

Como persona con una relación más seria, ¿dirías que eres una románticade corazón?

Sin duda soy una romántica de corazón, pero probablemente soy de esas personas que no lo demuestran. Lo siento, pero en realidad pienso: “Sí, está bien”. Me lo estoy tomando con calma, pero en mi cabeza pienso: "¡Ahhh!”.

¿Quién fue el primer amor que te provocó un "¡Ahhh!”, ya sea ficticio o real?

Estaba enamorada de Anakin Skywalker. Estaba enamorada de él. Hayden Christensen fue mi crush en la pantalla desde pequeña. Amaba a todos los Skywalker, a Luke Skywalker, a Anakin Skywalker y me encantaba Star Wars. ¡Y también Legolas y Aragorn de El Señor de los Anillos! Fueron mis primeros amores de pequeña. Todavía hay algo especial en Legolas... Hay algo especial en ese tipo misterioso, mudo y que solo habla cuando es necesario.

¿Ha afectado tu carrera en el ojo público a tus citas? ¿Son las citas parte de tu vida ahora mismo?

No estoy saliendo mucho ahora mismo porque estoy muy ocupada, pero todo cambia constantemente. No conoces a mucha gente aparte de con la que trabajas, así que es difícil en ese sentido. Y la distancia siempre es muy difícil si estás lejos trabajando. Pero cuando encuentras a alguien que entiende en qué trabajas y qué haces, no tiene un impacto tan negativo como crees. Solo tienes que encontrar a la persona adecuada.

¿Qué es lo que te impide tener una relación?

Siempre se nota cuando un chico ha crecido con hermanas o respeta a las mujeres. Si oigo a un chico decirle algo irrespetuoso a una chica, al instante pienso: “Ok, no me importa si esta chica fue realmente mala contigo. No me importa. No hablemos así”. Eso me desanima. Es un factor decisivo porque mi vida está llena de mujeres. Tengo tres hermanas, amo a todas las mujeres de mi vida. ¿Y si escucho a alguien hablar de una mujer irrespetuosamente? No.

La gente se delata a sí misma. Si así es como te hablan de otras mujeres, te da una idea de cómo podrían estar hablando de ti.

Literalmente. Es una señal. Me hace pensar en ellas de forma muy diferente y preguntarme: "¿Cómo vas a hablar de mí?”. Definitivamente es algo que hay que tener en cuenta. Hoy en día, hay pocas opciones.

En momentos de escasez, es bueno centrarse en otros tipos de relaciones, como las amistades. En la pantalla, por supuesto, Enid y Wednesday son las mejores amigas. ¿Cómo es Jenna Ortega como amiga en la vida real?

La quiero muchísimo. Nos divertimos mucho juntas. Y produjo esta próxima temporada, así que tuvo mucha más aportación creativa y siempre me decía: “Si hay algo que no te gusta o con lo que no te sientes cómoda, házmelo saber y seré tu persona”. Definitivamente cuidaba del elenco en ese sentido, pero también es una gran amiga. Puedes confiar en ella. Nuestra amistad fue una progresión natural, pero al instante me sentí muy unida a ella porque es tan genial, tan abierta y una persona tan encantadora.

En cierto modo, refleja a sus personajes. ¿Cómo dirías que ha evolucionado la amistad entre Enid y Wednesday de la primera a la segunda temporada?

Ambas se comprenden profundamente. Creo que su respeto por las necesidades de la otra es realmente encantador. Aunque Enid solo quiere acariciarse y abrazarse, respeta la necesidad de espacio y tiempo a solas de Wednesday. Y Wednesday respeta lo que le gusta y necesita Enid. Su amistad es realmente hermosa. Aunque Enid esté obsesionada con los chicos, a ella no le importa.

Tiene claras sus prioridades. Sabe quién es su mejor amiga.

Exactamente. “Sisters before misters”.

Los regalos que intercambian Enid y Wednesday en el primer episodio de la segunda temporada también son muy personales y reflejan lo bien que se entienden. ¿Cuál es el regalo más considerado que te ha dado un miembro del reparto o un coprotagonista?

Hice una película llamada The Family Switch y Ed Helms interpreta a mi padre. Soy una fanática del té —soy muy exigente con mis tés, de esas personas que abrirían su propia tetería— y cuando terminamos de filmar, me regaló una preciosa caja de madera con 20 tipos diferentes de tés ornamentados. Fue el regalo más cool que me han hecho porque, de hecho, es algo que disfruto. Todavía tengo los tés abajo, pero me da mucho miedo beberlos todos y que desaparezcan.

Además de más momentos de Enid y Wednesday, espero que veamos más del lado travieso y bromista de Wednesday en la segunda temporada, ya que fue lo que la llevó a Nunca Más. ¿Eres un bromista? ¿Alguna vez te han hecho una broma?

Definitivamente era un bromista, pero más en un sentido malvado.

¿Un sentido malvado?

De niña era una mentirosa patológica. Sin motivo alguno, inventaba las situaciones más disparatadas y le contaba a la gente que me habían pasado. Y me metía en un lío constante. Simplemente no podía evitarlo. Ahora para compensarlo, soy demasiado sincera. Creo que solo quería ser actriz, así que mentía constantemente, sobre todo.

¿Qué clase de mentiras? ¿Mentiras pequeñas?

No, no, no. Como ir por ahí contándole a la gente grandes secretos familiares que no eran reales, y me creían. Y luego tenía que disculparme y decir: “Sí, mentí sobre eso. Lo siento”. Una locura. Pero definitivamente me han hecho bromas antes. Aunque sobre todo soy yo quien las hace, porque me parece divertido.

¡Un don para el arte dramático, incluso de joven!

Sí, sólo para practicar.

Así que has dejado atrás tu época de bromista. ¿Cómo llamarías a esta etapa de tu vida?

Honestamente, es solo mi época laboral. Quizás también me llame “diversión y libertad”, porque es cierto. Me divierto y soy libre.

¿Cómo es tu relación con el trabajo?

Siempre va y viene. Algunos días me pregunto por qué decidí hacer esto. Pero luego, en los días realmente buenos, sé por qué lo hice. De verdad me encanta actuar. Me encanta conocer gente nueva, me encanta la gente con la que trabajo y me encanta contar historias y poder interpretar diferentes personajes. Así que, al final, aunque tenga días difíciles y quiera dejarlo, nunca dura tanto.

Es refrescante oírte decir eso, sinceramente. No importa cuánto ames lo que haces, habrá momentos difíciles, es normal.

Siempre hay una mezcla de emociones y puede ser difícil. La gente tendrá opiniones sobre tu vida y asumirá cosas que podrían no ser ciertas. Todos tendrán algo que decir sobre cómo vistes, cómo te ves y qué haces, y simplemente tienes que dejarlo pasar. Al final, estas personas realmente no te conocen. Tienes que dejarlo pasar e ignorarlo.

¿Cuál es el rumor más raro que has oído sobre ti?

Cada vez que publico sobre uno de mis amigos, la gente dice que somos amigos falsos y que lo hago por publicidad.

Es muy extraño verme amando de verdad a alguien y publicándolo en Instagram y que todo el mundo diga que “publico fotos por publicidad”. Muy extraño.

Pero también he oído el rumor de que mi hermana mayor está distanciada de nuestra familia porque no sale en ninguna foto con nosotros, y eso es porque ha estado estudiando derecho y no vive con nosotros porque está fuera, siendo lista, siendo abogada. No tengo ninguna foto reciente con ella por eso, pero todo el mundo parece pensar que está distanciada y que no nos habla, lo cual no es cierto. Quiero mucho a mi hermana mayor.

Es una suposición descabellada sobre cualquiera, especialmente sobre alguien que no conoces.

Lo sé. La gente quiere opinar sobre todas tus relaciones. Supongo que es así. Aprendes a ignorarlo.

¡Chicos, quiero a mi hermana! ¡Y solo publico en Instagram a gente que de verdad me cae bien!

También siento que tener una amistad falsa sería más trabajo que simplemente ser amiga de alguien.

Sí, y definitivamente no publico a mis amigos en Instagram si no los quiero.

Para ser honesta, ni siquiera creo que me molestaría en mantener la fachada de tener una amistad falsa.

¿Cómo decides qué compartir en redes sociales?

Antes publicaba mucho más, pero me incomodaban los límites que la gente cruzaba en mis comentarios y mensajes directos. Ahora, es más improvisado.

¿Qué te ha dicho alguien de tu familia que te haya impactado y te haya quedado grabado, ya sea como consejo o para navegar por la fama?

Mi mamá siempre reza por mí y siempre me dice: “Recuerda quién eres y de dónde vienes. Sé siempre amable con todos, porque cada uno tiene una historia diferente y nunca se sabe por lo que está pasando alguien”. Tiene algunas buenas citas.

“La gente quiere opinar sobre cada relación que tienes. Supongo que así es como funciona. Aprendes a ignorarlo”.

¿Qué interacciones con los fans te han marcado con el tiempo de forma más positiva?

Una vez, conocí a una chica en una convención. De alguna manera, había reunido a un montón de fans para mi cumpleaños y me había hecho un álbum playlist de canciones que creían que me gustarían, un collage de todos mis intereses, películas que debería ver, de todo. Lo tengo en mi cuarto porque es muy conmovedor. Pensé: "¿Por qué te sentaste ahí e hiciste esto para mí? ¡Qué locura!”. Y me respondieron: “Oh, solo queríamos hacerlo porque te queremos”. Todavía conservo ese álbum.

Incluir recomendaciones basadas en tus gustos es increíble. ¿De verdad tomaste las recomendaciones?

Sí, las escuché todas.

Claramente, tus fans están orgullosos de ti. De todas las escenas que has filmado en tu carrera hasta ahora, ¿cuál te hace sentir más orgullosa?

Estoy muy orgullosa de A Good Girl’s Guide to Murder porque no tuve mucho tiempo para entrenar. Hice acento británico, ¡y no está nada mal! Al principio no iba a aceptar el trabajo porque me daba mucho miedo imitar el acento y no tener tiempo para perfeccionarlo. Pero pensé: "¿Sabes qué? No hay mejor manera de aprender que simplemente lanzarse de lleno”. Así que lo hice y estoy muy orgullosa.

Fue increíble. Recuerdo que busqué si eras británica o no después de verla.

¡No lo puedo creer!

Me hiciste dudar, tuve que comprobarlo.

Perfecto.

Los fandoms de tus proyectos son deliciosamente activos. ¿Dirías que formas parte de algún fandom ahora mismo? ¿A qué le prestas atención cuando estás en tu tiempo libre?

No diría que formo parte de ningún fandom ahora mismo, pero me encanta TheLast of Us. ¿Conoces a d4vd? Tiene un álbum genial que acaba de salir. Y, sinceramente, he estado jugando mucho Minecraft.

Es genial que Minecraft haya elegido a un actor que realmente lo juega. ¿Anticipaste la gran acogida que tendría la película cuando firmaste?

Tenía un poco de miedo porque Minecraft es tan querido. Pensé: “Oh, esto podría salir muy bien o muy mal”, ¡y salió muy, muy bien! Salió bien porque la película y el marketing no se toman demasiado en serio. Todos estamos aquí para divertirnos. Es una película disparatada. El objetivo es ir a verla, reírse y divertirse.

¿Qué cosas ves en tu futuro que serían maravillosas?

Quiero abrir una tienda de té. Me encantan los animales. De niña, estaba obsesionada con Animal Planet y siempre quise hacer algún tipo de trabajo en santuarios. Me encantan los esfuerzos de conservación animal. Soy una gran amante de los guepardos. Son mis animales favoritos, así que me gustaría participar en algo para ayudar a que esa especie sobreviva. Me encantan los gatos. Los guepardos siempre han sido esos felinos grandes y mansos que adoro. Tienen algo especial.

¿Qué es lo último que te hizo reír? ¿Cómo describirías tu sentido del humor?

La nostalgia me conmueve. Mis hermanas y yo hemos estado guardando muchos memes de dónde crecimos en Florida y son tan precisos que no puedo evitar reírme de ellos. Ese tipo de cosas me conmueven, pero también el humor tonto. Mi hermana pequeña tiene un sentido del humor de lo más tonto, pero es muy chistoso. Me río un montón. No hace falta mucho para hacerme reír.

Es bueno ser una persona que se ríe mucho. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido sobre las relaciones en tu vida hasta ahora que te ayuda a reír a carcajadas y con frecuencia?

Intenta comprender a los demás. Aunque puedan provenir de diferentes orígenes, tener diferentes opiniones, diferentes creencias, diferentes puntos de vista o diferentes carreras, la vida de nadie tiene menos valor que la tuya.

Si puedes estar en silencio y ver las cosas desde otra perspectiva, te da comprensión. Eso es definitivamente algo que he aprendido.

