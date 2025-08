4 labiales que hacen que tus dientes se vean más blancos al instante

A veces, lo único que necesitamos para elevar nuestro look es nuestra sonrisa, por lo que muchas veces recurrimos a tratamientos que nos ayuden a blanquear nuestros dientes. ¿Pero qué pasa cuando eres sensible a los químicos de estos procedimientos o simplemente no es algo que quieras intentar?

Aquí es cuando un labial elegido de manera correcta puede hacer toda la diferencia sin necesidad de ir al dentista, ya que hay ciertos tonos que nos ayudan a lucir una sonrisa más blanca. Es por eso que aquí te dejamos 4 opciones que realmente funcionan y van muy bien con distintos tonos de piel.

4 tonos de labiales que hacen que tu sonrisa luzca más blanca

⁠⁠Rojo cereza

Si por algo es famoso el labial rojo, es por darle carácter a cualquier outfit, pero también es la opción idónea para que tu sonrisa se vea más blanca. Solo que ojo, no todas las variaciones de rojo ofrecen el mismo resultado. Es por eso que nuestra recomendación principal es el rojo cereza, ya que ayuda a neutralizar los tonos amarillos en los dientes.

Rosa malva o mauve

Los tonos malva no solo son muy chic, también combinan lo mejor del rosa y del morado. Gracias a su subtono frío, se logra neutralizar el amarillo de los dientes, dando como resultado un look suave, elegante y perfecto para el día a día.

Rojo vino

Por similar que parezca al rojo cereza, esta variante es capaz de blanquear a la par de darte un look más dramático. Lo mejor de todo es que es un color que funciona a la perfección con salidas en la noche con amigas o una cita romántica.

Nude

Los tonos nude no solo son famosos en los diseños de manicure, también en labiales, ya que ayudan a resaltar el color natural de tus labios y tienen ese plus de dar el efecto blanqueador en tu sonrisa. Si quieres darle un toque más femenino y en tendencia, puedes recurrir a labiales con acabado glossy.

Los tonos que debes evitar

Ahora bien, si los tonos que te recomendamos no te terminan de encantar, procura evitar los colores que podrían jugarte chueco, como son los naranjas, corales o cafés cálidos, que tienden a resaltar tonos amarillos.