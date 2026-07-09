Justin Baldoni y su esposa hablan por primera vez del problema legal con Blake Lively: “Se han dicho cosas dolorosas y falsas”

Han pasado dos meses desde que terminó de manera oficial la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively relacionada con ‘Romper el Círculo’, y el actor finalmente rompió el silencio y ha hecho sus primeras declaraciones sobre el caso, junto a su esposa Emily.

La pareja compartió un video en redes sociales en el que habló sobre el fuerte impacto emocional que vivió su familia tras dos años bajo el escrutinio público, un periodo marcado por rumores y una intensa exposición mediática.

Justin Baldoni y su esposa revelan el impacto personal que causó su batalla legal con Balke Lively

Sin mencionar directamente a Blake Lively ni profundizar en el litigio legal, el actor y director explicó que él y su familia decidieron guardar silencio mientras el proceso legal avanzaba; sin embargo, ahora que el conflicto terminó, creen que ha llegado el momento de compartir cómo vivió su familia esta difícil etapa.

“No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no porque no hayamos tenido nada que decir”, comienza Baldoni. “Lo hablamos mucho, rezamos al respecto y este finalmente nos pareció el momento indicado”.

La esposa de Baldoni, Emily, expresó que fue una etapa donde pudieron reflexionar sobre cómo algunas causas pueden estar disfrazadas de justicia:

“Hemos tenido que entender por qué pasan estas cosas y por qué, a veces, se disfrazan de lucha por las mujeres”, expresó.

Sin embargo, la pareja ha dicho que aunque hay muchas cosas que decir, este video no es precisamente para revelar cada detalle, sino para revelar que finalmente se encuentran en un proceso de sanación.

“Hay muchísimo para decir y eso hace que también sea difícil hablar. Es difícil encontrar qué es lo correcto para nosotros. Y no vamos a decirlo todo en este momento”, aclaró Emily. “Estamos sintiendo una enorme gratitud por muchísimas cosas, por muchísimas personas y por todo lo que nos ha sucedido”, expresó, mientras Baldoni dijo: “La gratitud nos salvó”.

El impacto negativo del conflicto legal con Balke Lively en la vida personal y familiar de Justin Baldoni

A pesar de mantener un sentimiento de gratitud, Emily asegura que eso no borra todos los sentimientos de angustia que vivieron durante ese tiempo.

“La realidad es que atravesamos mucho trauma como familia. Eso también hace difícil hablar”, expresó. De inmediato, Baldoni agregó. “Ni siquiera sabemos si esto es lo correcto para decir, pero sí sabemos que necesitamos compartir algo”, afirmó.

“Lo que quiero decir es que durante los últimos años se dijeron muchísimas cosas dolorosas que no eran ciertas. Eso generó muchísimo ruido y nosotros no queríamos sumar más ruido. Por eso simplemente dejamos que la Justicia siguiera su curso. Y la verdad y los hechos hablaron por sí solos”, completó.

Tras un largo suspiro, Baldoni contó que lo que más escucha en la calle cuando la gente lo ve es: “¿Cómo están?”. “Estamos sanando”, aclaró. Y agregó: “Si alguna vez atravesaste una experiencia traumática, sabes que sanar no es un proceso lineal. Cada día es diferente. Tuvimos que replantearnos qué es lo real y qué es lo que verdaderamente importa. Son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad y nuestra fe”.

En el tramo final del video, ambos agradecieron especialmente a quienes los respaldaron durante el conflicto. “Hubo muchísimas personas que, cuando nosotros no teníamos voz, fueron nuestra voz”, dijo Baldoni. Y recordó que desde el comienzo solo pedían que la gente “tuviera discernimiento”. “Muchísimas personas lo tuvieron. Escucharon su intuición, confiaron en ella y dedicaron su tiempo a luchar por nosotros. Decir ‘gracias’ no alcanza”.