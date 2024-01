Consiéntete y consiente a tus amigas este San Valentín con esta lista de vibradores

Como una editora que vive para asesorarte sobre tus dilemas sexuales más apremiantes, he notado que no hay suficientes personas con clítoris que aprovechen el placer que les cambia la vida y dobla los dedos de los pies: me refiero a ese que los vibradores (cuya tecnología te brinda sensaciones intensas similares a las de la boca) pueden ofrecerte al usarlos en tus áreas externas más sensibles (¡incluidos los pezones!). Y, teniendo en cuenta que el 36.6% de las mujeres afirman que necesitan una estimulación del clítoris para llegar al orgasmo durante el coito, pues sin lugar a dudas son útiles. Juego de palabras: aun cuando no seas una gran fanática del sexo oral, permite que estas selecciones (mis favoritas de todos los tiempos) te sirvan como puerta de entrada; por así decirlo. Por fin, la atención que tu clítoris en realidad merece.

POR VERONICA LOPEZ

San Valentín ya no solo celebra el amor en pareja, sino también el amor propio, y ¿adivina qué? La masturbación y la autoexploración sexual son formas de conocernos, de reencontrarnos con nosotras mismas y de consentirnos. Por eso, si este 14 de febrero lo pasarás soltera o tienes alguna amiga a la que le acaban de romper el corazón, ¡te tenemos la guía de regalos perfecta!

Los mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín

Es momento de que te animes a comprar tu primer vibrador (si es que no lo has hecho), y si ya tienes uno, ¿por qué no ampliar la colección? Aquí te dejamos algunos de los más populares (y satisfactorios) entre las mujeres.



Estimulador de clítoris DotTM Cruise, Lelo en lelo.com

Los 10 mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín LELO

Automasajeador Sona 2 Cruise, Lelo en El Palacio de Hierro

Los 10 mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín Lelo

Imitador de lengua Aer, Dame en mx.urbanoutfitters.com

Los 10 mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín Urban Outfitters

Estimulador Rose Toy Official, The Rose Toy en rosetoyus.com



Los 10 mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín The Rose Toy

Vibrador Pro 2 Generation 2, Satisfyer en enjoyit.mx

Los 10 mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín Enjoy It

Vibrador con ondas de presión Cutie Heart, Satisfyer

Los 10 mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín

Vibrador de estimulación dual, Tracy ́s Dog en amazon.com

Los 10 mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín Tracy’s Dog

Vibrador portátil para clítoris Unbound, Puff en imlust.com



Los 10 mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín Im Lust

Estimulador de clítoris, pezón y masajeador Unicorn Set, Zalo en es.aliexpress.com



Los 10 mejores vibradores para regalar a una soltera este San Valentín Ali Express

Vibrador Little Sucker, Hello Cake en ubuy.com.mx