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Moda y Belleza

7 diseños de Mother of Pearl Nails, la tendencia que arrasa este verano por su efecto luminoso

Gracias a su inspiración marina y a su brillo sutil, las Mother of Pearl Nails se han convertido en una de las manicuras más deseadas del verano.

Julio 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Diseños de Mother of Pearl Nails que están causando sensación este verano

Diseños de Mother of Pearl Nails que están causando sensación este verano

Instagram/@bnailsstudio

Inspiradas en el brillo natural del nácar y las conchas marinas, las Mother of Pearl Nails se están convirtiendo en una de las tendencias más buscadas del verano, especialmente por quienes están por viajar a playa, para ponerse a doc con el paisaje.

Con texturas, destellos y un efecto luminoso, este hermoso y creativo nail art, aporta un toque elegante y sofisticado que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas, creando un efecto que favorece el bronceado de las manos.

Diseños de Mother of Pearl Nails que están causando sensación este verano

Si quieres sumarte a esta tendencia marina, estos diseños serán tu inspiración para conseguir un manicure que evoque la belleza de las conchas y el mar.

Mother of Pearl clásica

La versión más minimalista consiste en una base blanca lechosa con un acabado perlado, perfecta para quienes buscan un manicure limpio, elegante y atemporal que combine con cualquier outfit.

French perlada

La clásica manicura francesa se reinventa con puntas nacaradas en lugar del tradicional blanco sólido, este efecto delicado y moderno es muy favorecedor para cualquier largo de uñas.

Rosa nacarado

Los tonos rosa bebé con reflejos iridiscentes aportan un aspecto romántico y femenino, además, ayudan a que las manos luzcan más frescas y juveniles.

Efecto sirena

Este diseño combina esmaltes perlados con pigmentos tornasol que reflejan tonos azul, lila y verde dependiendo de la luz, ideal para quienes buscan un look llamativo sin perder la elegancia.

Con detalles dorados

El acabado nácar se complementa con pequeñas líneas doradas, aplicaciones metálicas o delicados diseños abstractos que elevan la manicura y le dan un toque de lujo.

Aura perlada

Las populares Aura Nails también adoptan el efecto nacarado, la combinación de un degradado luminoso con reflejos perlados crea un diseño moderno y muy sofisticado.

Perlas minimalistas

Además de su brillo elegante, destacan por incorporar perlas, texturas tridimensionales y destellos metálicos, creando diseños sofisticados que convierten las uñas en auténticas joyas.

Su principal atractivo es que ofrecen un acabado luminoso que favorece todos los tonos de piel y combina con cualquier estilo.

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