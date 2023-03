Hace algunos días, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos —supuestamente— besándose en un club privado de Los Ángeles, por lo que desataron rumores de romance. De acuerdo a diferentes medios, la modelo incluso utilizó un pañuelo en la cara para no ser reconocida y poder disfrutar de la noche sin ser acosada por la prensa.

Si bien los artistas no han confirmado ni negado estar saliendo en plan romántico, su más reciente cita en un lujoso restaurante encendió aun más las alarmas; te contamos los detalles de este inesperado encuentro que está haciendo explotar las redes sociales.

Tras ser vistos juntos en el club nocturno, una fuente reveló a The U.S. Sun que Kendall Jenner y Bad Bunny se reunieron con Justin Bieber y Hailey Baldwin en uno de los restaurantes más frecuentados por las celebridades: Nobu Malibu, un establecimiento frente a la playa con platillos japoneses y comida californiana del Iron Chef, Nobu Matsuhisa.

El informante señaló que tras terminar la double date, el intérprete de Neverita salió por separado del lugar para tratar de evadir las cámaras de los paparazzis: “Parece que ella estaba tratando de evitar a los paparazzi, y él se escapó. No había muchos allí y creo que uno de los fotógrafos no se dio cuenta de quién era”, dijo la fuente.

Bad Bunny spotted last night on a double date with Kendall Jenner, Justin Bieber and Hailey Bieber in LA. pic.twitter.com/L9kzrzxLRI

