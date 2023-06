¿Cuánto dinero ganarías por las fotos de tus pies?

Quienes están en verdad dispuestos a comprometerse, ¿cuánto pueden ganar con la mina de oro al sur de los tobillos? Esto es lo que venden las fotos de los pies

Muéstrame a una mujer moderna que nunca haya dicho (o al menos pensado): “A la mierda. Empezaré a vender fotos de mis pies”. Hay muchos fetichistas de pies a quienes atraer y, con toda sinceridad, parece un trabajo de ensueño: el plan B por el que fantaseamos con dejar el trabajo. Aunque una carrera por este mundo no es solo un chiste o plan alternativo: es una fuente de ingresos real (y muy lucrativa).

Como todas las formas de trabajo, no es fácil: “Se necesita mucho tiempo y dedicación para ganarse la vida con los pies”, me dice la creadora de contenido de OnlyFans Kiara Skye, cuyas tarifas han aumentado significativamente desde que comenzó a vender pies en 2016 (hoy en día, sus videos cuestan a partir de 120 dólares cada uno). Para Scarlett Venom, otra creadora de contenidos de OnlyFans, se trata de hacer mucho más que sacar unas cuantas fotos para ganar dinero: la mayoría de la gente también vende otros productos y servicios relacionados con los pies, como videos personalizados y chats en directo.

Eso significa que los verdaderos footrepreneurs deben ser modelos, productores, editores y mucho más para obtener beneficios. Sin embargo, quienes están en verdad dispuestos a comprometerse, ¿cuánto pueden ganar con la mina de oro al sur de los tobillos? Pedí a algunas de las reinas de los pies residentes en la red que nos enseñen sus ingresos...

Por Kayla Kibbe

¿Cuánto ganarías por las fotos de tus pies?

“Una sola foto puede costar entre cinco y 100 dólares, dependiendo de si se trata de un encargo personalizado o un envío masivo. Normalmente me gusta enviar conjuntos de cinco por 15 dólares”. —Tara Lynn Foxx

“Lo máximo que he vendido fue un paquete de 10 fotos y un video en el que me masajeaba los pies con aceite, por 300 dólares de base, 200 de propina y un par de pares de zapatos nuevos”. —Emma Jade

“El mayor dinero que he ganado con un fan fueron 13 mil dólares por seis clips personalizados, de 10 minutos cada uno, todos pedidos y pagados de uno a la vez”. —Roxie Rae

“Vendí un set de fotos con otra mujer por mil dólares para cada una. Era un conjunto erótico de ella masajeando mis pies, besándolos y más. También me gusta hacer fotos basadas en los intereses del cliente: a uno de ellos le gustan mucho los coches, así que le preparé unas fotos de pies en un Porsche de 1957. Le encantó el esfuerzo extra y me dio una propina de 500 dólares”. —Sophia West

“Vendí un video de 15 segundos por 500 dólares en el que solo se veían las plantas de mis pies en primer plano, arrugándose al estirarlas y enderezarlas”. —Emma Magnolia

“Vendo conjuntos de cinco fotos por 10 dólares y videos de cuatro dólares el minuto. Cobro dos dólares más por decir el nombre del cliente. Hago una media de mil dólares al mes únicamente por contenidos de pies”. —Lil Booty Judy

“Mi tarifa depende de dónde las venda, de cómo me las haya pedido la persona y de cómo me sienta ese día. Puedo cobrar exponencialmente más a un cliente de un club de striptease por hacer fotos en una sala que a un suscriptor cualquiera de OnlyFans. La tarifa suele oscilar entre 25 y 500 dólares. También añado un impuesto considerable si no me parece que se hayan dirigido a mí de manera respetuosa”. —Daisy Ducati

“Un admirador quería un escenario con tacones caros colgando de mis pies, así que pagó el pedicure, los zapatos (que me quedé) y cuatro fotos. En total se gastó más de 1,500 dólares”. —Lexi Luna

“Alguien pagó extra durante un livestream para que mostrara mis pies después de decir que los escondía porque estaban sucios. El fan pagó 150 dólares para que agitara los pies delante de la cámara”. —Nikki Zee

“Lo máximo que he ganado de una sola foto de pies fueron 450 dólares más el costo de un pedicure. Ese cliente en concreto quería que pintara su nombre en las uñas de mis pies, así que fue un poco más caro de lo normal”. — Madi Collins

Foto: Getty

Toma en cuenta estos consejos antes de...

Conoce a tu gente

No hay dos fetiches de pies exactamente iguales. Averigua qué *cosa* gusta a los compradores: dedos, plantas, pies sucios, pies limpios, tacones altos, medias.... La gente pagará más por contenidos que satisfagan sus propias necesidades.

Un pedicure nunca viene mal

No es que nos necesites para solucionar el problema de tu pedicure de gel, pero es posible que quieras mimar un poco tus pies antes del primer plano (tanto mejor si puedes hacerlo con el dinero de un cliente).

La iluminación lo es todo

Igual que en una selfie normal, para conseguir la foto perfecta hay que crear el ambiente adecuado. La luz natural es tu aliada y también un fondo limpio (o sea: asegúrate de que tu *silla de cosas extra* –ya sabes cuál– esté fuera de la vista antes de tomar la foto).