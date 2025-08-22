Las faldas largas llegaron para dominar el otoño 2025

Las faldas han sido parte de la historia del guardarropa de las mujeres por siglos, desde las faldas victorianas a la versión mini que se popularizó a principios de los años 2000. La falda nos ha acompañado y se ha adaptado a nuestro estilo y necesidades.

Es por eso que este año no es la excepción y este otoño 2025, las faldas largas son un must. No solo porque son un gran aliado para mantenernos cómodas y seguras del frío, sino también por su versatilidad para complementar hasta el look más sofisticado. Es por eso que aquí te dejamos algunos de nuestros estilos favoritos para la temporada de otoño que vas a amar.

5 faldas largas para otoño 2025 que puedes encontrar en Zara

Falda larga satinada:

El satín es uno de los pocos materiales que siempre elevan un outfit. Una falda larga satinada es perfecta para el cambio de verano a otoño, ya que puedes combinarla con un top ligero y sandalias, o con un suéter oversized y botas. Su caída fluida estiliza la silueta, haciendo que tus looks se vean femeninos y elegantes sin tanto esfuerzo.

Falda larga de mezclilla:

La falda larga de mezclilla regresa con más fuerza que nunca este otoño. Es una prenda que mezcla comodidad y estilo, ideal para el día a día. Puedes llevarla con una camiseta básica y tenis para un look casual, o con una camisa blanca y botas para una vibra más sofisticada.

Falda larga con polka dots:

El estampado de lunares es una de las tendencias más fuertes de la temporada, y verlo en una falda larga es simplemente perfecto para la temporada. Ya que las faldas largas con polka dots dan ese toque vintage y romántico, perfectas para quienes quieren un look divertido pero con estilo.

Falda larga de lentejuelas:

Aunque normalmente pensamos que las lentejuelas son solo para eventos importantes o fiestas, este otoño se colaron entre los looks de día para darte mucho estilo. Una falda larga de lentejuelas es ideal para transformar un outfit básico en uno memorable.

Falda larga plisada:

Las faldas plisadas son un clásico atemporal que regresa cada temporada y se reinventa de miles de maneras. Para el otoño 2025 las puedes usar en tonos neutros y cálidos para que combinen con todo. Son versátiles, femeninas y fáciles de llevar tanto con tenis como con tacones.

Este otoño 2025, dale ese toque ultrafemenino a tus looks con las faldas largas y deja que se conviertan en piezas clave del clóset. Satinadas, de mezclilla, con polka dots, de lentejuelas o plisadas, todas tienen la habilidad de elevar tu estilo y adaptarse a diferentes momentos del día. Lo mejor es que son fáciles de combinar y se ajustan a cualquier mood, desde lo más casual hasta lo más sofisticado.