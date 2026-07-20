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Moda y Belleza

¿Adiós al rímel? La razón por la que celebridades e ‘it-girls’ están abandonando la máscara de pestañas

Una nueva tendencia de maquillaje se está apoderando de las redes sociales y conquistando a it-girls y celebridades que apuestan por una belleza más natural.

Julio 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Adiós al rímel? La razón por la que celebridades e 'it-girls' están abandonando la máscara de pestañas

¿Adiós al rímel? La razón por la que celebridades e ‘it-girls’ están abandonando la máscara de pestañas

Getty Images

Durante décadas, el rímel ha sido uno de los imprescindibles del maquillaje, pera para esta temporada veraniega, ha surgido una nueva tendencia de belleza donde la máscara de pestaña desaparece: Ghost Lashes.

Las it-girls y celebridades están apostando por esta tendencia donde las pestañas lucen completamente al natural, con el objetivo de conseguir una mirada más suave, natural y sofisticada.

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¿Qué es la tendencia Ghost Lashes y por qué se está haciendo viral?

La tendencia Ghost Lashes consiste en prescindir de la máscara de pestañas para dejar que estas luzcan completamente naturales o apenas rizadas, pues en lugar de destacar la mirada con volumen y longitud, esta propuesta busca un acabado limpio, ligero y minimalista, en el que la piel luminosa, las cejas bien definidas y un maquillaje sutil se convierten en los protagonistas de tu look.

En pasarelas y alfombras rojas, las celebridades han demostrado que esta tendencia es la nueva propuesta del verano, pues además de alinearse con la estética del “no makeup makeup” de 2026, las Ghost Lashes ofrecen un look fresco, elegante y de bajo mantenimiento, ideal para el verano.

La tendencia también responde a un cambio en los estándares de belleza, donde cada vez se valora más resaltar los rasgos naturales en lugar de transformarlos con maquillaje intenso.

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¿Adiós al rímel? La razón por la que celebridades e ‘it-girls’ están abandonando la máscara de pestañas

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¿Desaparece el rímel para siempre?

No necesariamente, los expertos en maquillaje coinciden en que el rímel sigue siendo un básico para quienes buscan una mirada intensa o un maquillaje de noche; sin embargo, para el día a día, cada vez más personas descubren que no es indispensable para verse arregladas.

Incluso quienes no quieren renunciar por completo a la máscara de pestañas están optando por versiones transparentes o fórmulas en tonos café, que ofrecen un acabado mucho más discreto que el clásico negro intenso.

Más que una regla de belleza, se trata de una tendencia que apuesta por la idea de que un maquillaje elegante, no siempre se realiza con más producto, y que dejar las pestañas al natural, puede ser suficiente para conseguir un look moderno y sofisticado.

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