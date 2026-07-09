¿Axilas más suaves y con tono uniforme? Sí, gracias a las ceramidas

Sentir incomodidad por tener las axilas manchadas es muy común y puede afectar profundamente la autoestima y el bienestar emocional. En México, 8 de cada 10 mujeres ha sentido esta inseguridad. Y es que se sabe que las axilas son una de las zonas más delicadas del cuerpo, la cual muchas veces se ve afectada por circunstancias cotidianas como el rasurado, la fricción, el calor, la sudoración o los problemas hormonales, dañando su apariencia y bienestar.

De hecho, el rasurado frecuente puede afectar la barrera cutánea (capa importante para mantener la piel protegida frente a las agresiones externas). Cuando esta barrera se debilita, aparecen señales como resequedad, irritación o cambios visibles en la apariencia de la piel.

La buena noticia, y lo que muchas mujeres no saben, es que detrás de esta conversación existe un concepto cada vez más relevante dentro del mundo del skincare y la cosmética: las ceramidas.

Cortesía Dove

¿Qué son las ceramidas?

Las ceramidas son “héroes anónimos”. Son lípidos (grasas) beneficiosos que se producen naturalmente en las capas superiores de la piel. Piensa en ellas como los ‘ladrillos’ que mantienen la piel fuerte .

Constituyen más del 50 % de nuestra barra cutánea, por lo que no es de extrañar que desempeñen un papel vital en la determinación de cómo se ve nuestra piel (y cómo responde a las amenazas ambientales).

Principales beneficios:

Reconstruye y restaura la barrera protectora de la piel para retener la humedad.

Mejoran y retrasan los signos visibles del envejecimiento

Bloquea los daños ambientales

Por otro lado, debes saber que a partir de los 30 años, la producción de estos lípidos disminuye de manera natural. Generalmente, entre los 35 y 40 años podemos llegar a tener una pérdida que alcanza el 40% y 60%. ¡Pero no te alarmes, esto es normal!

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El secreto para unas axilas saludables

La belleza evoluciona constantemente y, con ella, las rutinas de cuidado personal, que durante los últimos años se han extendido a zonas que antes pasaban desapercibidas, como las axilas.

Y es que seamos honestas, la piel de las axilas es una de las más delicadas y reclama un lugar propio dentro de esta nueva filosofía de bienestar. Por eso nace Dove Tono Uniforme, una propuesta que lleva la ciencia del cuidado de la piel al uso diario gracias a una fórmula con tecnología Pro-Ceramidas.

Esta innovación, que llega a través de un desodorante, ayuda a estimular la producción natural de ceramidas, fortaleciendo la barrera cutánea y acompañando una piel visiblemente más saludable, además de proteger contra el mal olor en esta zona.

Al fortalecer la barrera cutánea y mantener una mejor hidratación, la fórmula ayuda a reducir el impacto de agresiones diarias como el rasurado o el roce de la ropa, dos de los factores que pueden favorecer cambios visibles en el tono de la piel con el tiempo.

Asimismo, Dove Tono Uniforme incorpora ingredientes como:

Vitamina E, reconocida por sus propiedades antioxidantes.

Aceite de semilla de girasol, que ayuda a nutrir la piel.

El icónico ¼ de crema humectante de Dove, desarrollado para aportar confort e hidratación incluso después del rasurado.

Finalmente, y para no desentonar con tu estilo de vida, puedes encontrar esta línea disponible en aerosol, barra y roll-on con una fragancia totalmente fresca y deliciosa: “Jasmine & Raspberry”.