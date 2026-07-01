Guía Cosmo: los relojes perfectos para elevar tu outfit de graduación

La graduación es uno de los hitos más importantes de la vida, marca un antes y un después. Es la culminación de años de dedicación, perseverancia y esfuerzo incansable, y qué mejor manera de honrar un logro tan significativo que con un regalo que perdure, un símbolo tangible del tiempo invertido y del futuro prometedor.

En Cosmo celebramos a quienes están por cerrar un capítulo importante, y lo hacemos de la mano de Bulova, que valora la importancia de este momento con una colección de relojes, que además de tu outfit de graduación, también son un legado y recordatorio del camino recorrido.

Lleva el glamour de los 70 a tu graduación (PARA ELLA)

La colección Goddess of Time recupera el encanto y la sofisticación de los años 70 a través de piezas que combinan modernidad, artesanía y una elegancia que se siente como verdaderas piezas de joyería.

Fabricado con movimiento de cuarzo de dos manecillas, tiene una caja retro estilo tonneau y una carátula en sodalita que desprende un brillo hipnótico, acompañado por indicadores y manecillas que evocan pureza y sofisticación.

También cuenta con un brazalete estilo mesh plateado con broche tipo joyería, que envuelve la muñeca con elegancia discreta, mientras el cristal de zafiro abombado otorga una presencia única.

Celebra tu gran día con elegancia (PARA ELLA)

Brinda por esas noches de desvelo y esfuerzos silenciosos de la mano de la elegante colección Sutton, una gran apuesta para acompañar un look lleno de glamour y sofisticación.

Su caja cuadrada en tamaño mini de 23 mm ofrece una proporción elegante y contemporánea, mientras que la silueta geométrica aporta un aire moderno sin perder la sofisticación clásica que distingue a la marca. Es una pieza pensada para acompañarte durante ese apretón de manos que cierra un ciclo.

Además, esta colección integra movimiento de cuarzo de dos manecillas, cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante y brazalete de acero inoxidable con broche desplegable de doble pulsador.

El regalo perfecto por tu esfuerzo (PARA ÉL)

Para ti, que entiendes que mereces lo mejor por haber cumplido tus metas, la colección Maquina de Bulova es una excelente opción e inversión a futuro. Cada modelo combina ingeniería mecánica, materiales de alta gama y un diseño vanguardista con el que vas a capturar varias miradas el día de tu graduación.

Por ejemplo, el modelo 98A319 es sinónimo de sofisticación metálica en cada detalle. Cuenta con movimiento mecánico de cuerda automática y caja de acero inoxidable, una carátula esqueletada con detalles en azul y corona en oro rosa. Además de cristal de zafiro de doble curvatura y una tapa trasera transparente para admirar el movimiento interno.

Un clásico que celebra a tu lado (PARA ÉL)

Finalmente, otra gran recomendación para acompañarte en tu día es la colección Bulova Marine Star, que destaca por tener relojes deportivos de inspiración marítima que combinan alta precisión, resistencia al agua y un diseño robusto.

El modelo 98B466 integra movimiento mecánico de cuerda automática con 42 horas de reserva de marcha, fechador en posición de las 3h. Tiene una caja y brazalete realizados en acero inoxidable y broche plegable con cierre de seguridad.

Otro detalle es su bisel superior en dos tonos azul/negro, así como cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante, indicadores y manecillas luminiscentes en plateado.