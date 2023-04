¿Cuáles son las red flags más típicas? Aquí te damos una guía para que estés alerta

Al conocer a alguien dejas que tus emociones se apoderen de ti, por lo tanto, puedes dejar pasar varias red flags que sean un indicio de que esa persona puede traerte problemas a largo plazo. Antes de empezar una relación, debes tener la certeza de que estás con alguien sano mentalmente que te acompañará en el camino y que tendrán la oportunidad de crecer juntos. Continúa leyendo para conocer señales que te indican que ahí no es.

Pon atención a estas red flags en tu próxima cita

No le gustan las etiquetas

Una de las red flags más comunes es que desde un principio él te diga que “no le gustan las etiquetas”; al pasar el tiempo, esto se puede convertir en un problema porque regularmente los hombres ocupan esta frase como excusa para no formalizar una relación, es una manera linda de decir que no les interesa tener ningún tipo de ataduras o compromisos.

Habla mal de todas sus ex novias

Recuerda que expresarte mal de una persona dice mucho de ti; es normal que cuando terminas una relación los sentimientos están a flor de piel y a veces es inevitable que hablen por ti, pero si ya pasó bastante tiempo y aún sigue resentido, significa que quizá no ha cerrado por completo esos ciclos.

Cambiar algo de su personalidad no es una opción

Es fácil detectar a este tipo de hombres, pues no son capaces de tolerar ninguna crítica sobre su personalidad y son incapaces de ver sus errores. Si llevas tiempo hablando con una persona así y te diste cuenta que tiene este gran defecto ¡sal corriendo!

Le gusta tener el control

Si logras notar que es una persona que le gusta tener todo en control, puede llegar a ser una de las red flags más alarmantes ya que, a largo plazo, este tipo de hombres sacan las garras e intentan modificar cosas de tu personalidad para que se adapten a sus necesidades, por ejemplo: Quizá no te permita salir con tus amigos o vestirte de la forma que deseas porque no se siente cómodo si realizas estas dos acciones.

Sus expresiones son negativas

¡Todo está mal para él y eso es una señal! Recuerda que, en general, es mejor mantenerte lejos de la gente negativa porque en algún punto puede llegar a contagiarte de mala vibra; este tipo de personas suelen sabotear todo lo que hay a su alrededor.

La próxima vez que tengas una cita con alguien, es necesario que prestes atención a este tipo de comportamientos porque pueden ser red flags que te indiquen que ¡ahí no es!, así no te permitas perder el tiempo con un hombre que no llena tus expectativas.