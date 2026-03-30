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Moda y Belleza

Este es el maquillaje con muy alta protección solar y acción antiedad que amarás en tu rutina de belleza

Marzo 30, 2026 • 
Cosmopolitan
Young woman putting on makeup

Getty Images

No pasa un día en el que no prediquemos el evangelio de qué usar protector solar es importante. Sin duda, es la parte más relevante de la rutina de cuidado de la piel, especialmente si todo se trata de antienvejecimiento.

Ahora imagina un maquillaje que no solo unifique el tono y oculte imperfecciones, sino que también actúe como un escudo de alta protección solar y un tratamiento antiedad…sigue leyendo.

¡Lo nuevo de ISDIN está increíble! Se trata de Coverage SPF50+, un maquillaje dermatológico que combina muy alta protección solar, cobertura modulable y activos antiedad en un solo producto.

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Síííí, es el primer maquillaje con protección SPF 50+ de ISDIN, y el sueño de millones de mujeres que buscan la fusión perfecta entre ciencia y belleza para tener una piel sana, radiante y, sobre todo, protegida.

Su fórmula ofrece protección de amplio espectro frente a UVB, UVA (PA++++), luz azul (HE-VL) y contaminación, ayudando a proteger la piel frente a los principales factores que aceleran el fotoenvejecimiento.

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Estamos ante una base de maquillaje líquida, que gracias a su Full Blended Technology proporciona cobertura uniforme con un acabado natural radiante que se adapta a las necesidades de cada piel.

Su textura ligera se funde inmediatamente al contacto con la piel, optimizando la distribución de los pigmentos para lograr una cobertura homogénea y de larga duración.

Además, su tecnología de perfección óptica instantánea ayuda a disimular imperfecciones y líneas de expresión desde la primera aplicación.

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Otra característica increíble es que su fórmula incorpora A.G.E. Protect Active, un activo antiedad derivado de Dunaliella salina, una microalga rica en carotenoides con propiedades protectoras frente al daño inducido por el sol.

Este ingrediente también ayuda a prevenir el proceso de glicación, uno de los mecanismos responsables de la pérdida de elasticidad y firmeza de la piel.

Algunos datos fuertes (en estudios de uso tras 28 días de aplicación) acerca de Coverage SPF50+ son:

● 94% percibe maquillaje de larga duración

● 94% nota que disimula imperfecciones al instante

● 97% observa reducción de brillos causados por el exceso de sebo

● 84% percibe una reducción visible de las arrugas

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Nosotras ya lo probamos y nos encantó, es una solución única que combina la experiencia de ISDIN en fotoprotección con el maquillaje, ofreciendo un producto que protege, cuida y embellece la piel al mismo tiempo.

Además, como tip de belleza, usar una base de maquillaje con SPF brinda una capa adicional de protección, que sin duda, es especialmente útil para los días en los que pasamos mucho tiempo fuera de casa.

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