Butter nails: 5 formas de llevar la tendencia más suave y elegante del momento

El butter yellow es uno de esos colores que cuando lo ves en uñas piensas "¿por qué no lo había intentado antes?” Suave, cremoso, cálido sin ser anaranjado, fresco sin ser frío. Dominó los salones y los feeds de 2025 y según los nail artists no tiene ninguna intención de irse en 2026. Aquí cinco maneras de llevarlo, desde la más minimalista hasta la más con personalidad.

¿Por qué el butter yellow funciona tan bien?

El trend actual en uñas es “diseño mínimo con detalle sutil”. No patrones bold, no arte recargado, sino algo que se sienta considerado e individual sin dominar. El butter yellow encaja perfecto en esa filosofía porque es un color que hace el trabajo sin gritar.

Y tiene una ventaja práctica enorme: funciona en prácticamente todos los tonos de piel. Para pieles claras y frías, el amarillo muy pálido. Para pieles medias y cálidas, el honey butter más dorado. Para pieles oscuras, una fórmula más sheer que suaviza el contraste.

5 formas de llevarlo en 2026

1. Sólido con acabado cremoso: el clásico que no falla

Una o dos capas de butter yellow opaco con finish cremoso y ya, sin detalle, sin diseño, sin nada más. La forma oval o almendra es la que mejor lo muestra. Para que el efecto “mantequilla” sea real, el esmalte tiene que tener buena cobertura; si es muy sheer, dos capas o una base blanca debajo hacen toda la diferencia. Este es el que pides cuando quieres algo que combine con todo y que se vea impecable sin esfuerzo.

2. Con chrome topper: el que se ve costoso

Base butter yellow más una capa de chrome o top coat perlado por encima. El resultado es ese efecto glassy que lo hace brillar como si fuera joyería. Nailsami lo describe como “la versión TikTok del butter yellow” y es fácil de entender por qué: en video se ve absolutamente impresionante. En almond o coffin largo queda especialmente bien.

3. French tip en butter yellow: moderno y diferente

En lugar del blanco clásico en la punta, butter yellow. Se ve inesperado pero de una manera muy elegante, especialmente sobre una base nude o sheer. Es el tipo de manicure que la gente nota y pregunta "¿qué color es ese?” sin poder identificarlo exactamente. Ideal en uñas cuadradas o squoval para que la punta se vea limpia y definida.

4. Con flores micro: el diseño de temporada

Sobre una base butter yellow, pequeñísimas flores blancas, margaritas o detalles florales abstractos. Este es el diseño de primavera que Nailsami reporta más viral en TikTok para 2026, con tutoriales que superan 400K reproducciones. No necesita ser perfecto para verse bien; la asimetría y lo artesanal funcionan a su favor. Un nail dotter y paciencia son suficientes para hacerlo en casa.

5. Combinado con lavanda: el duo de la temporada

Butter yellow y lavanda son los dos colores pasteles que más aparecen juntos en los reportes de primavera 2026. Alternados en cada uña o con el butter como base y lavanda en las accent nails, la combinación es sorprendentemente sofisticada. Nailsami lo describe como “dos de los colores más grandes de la primavera 2026 en un solo set” y tiene razón: se ven frescos, modernos y con mucha personalidad sin resultar recargados.

Si nunca has probado el butter yellow porque sientes que el amarillo “no es para ti”, esta es la versión que sí funciona. Es tan suave que más que amarillo parece luz. Dale una oportunidad.