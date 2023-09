Todos los seres humanos estamos en búsqueda del bienestar y la satisfacción y aunque estas palabras tienen diferentes significados para cada persona, hay 10 hábitos comunes que, sea cual sea tu concepto de felicidad, te están estorbando para alcanzarla

La preocupación es un mecanismo natural que el cerebro activa cuando considera que hay asuntos pendientes que debes atender a la brevedad o por lo menos idear posibles rutas para resolverlo, hasta ahí la preocupación es normal, sin embargo hay hábitos relacionados a ella que te arruinarán los planes de sentirte plena y feliz si les dejas la puerta de entrada abierta, por eso hoy en Cosmopolitan queremos hablarte de esos 10 hábitos que no te permiten ser feliz para que aprendas a detectarlos y combatirlos inmediatamente.

Ten en cuenta que hay algunos factores que no te permiten ser feliz que no están a tu alcance y no puedes tener el control absoluto de ellos y aunque esos factores no los estamos tomando en cuenta en este top 10, debes saber que la felicidad es el camino y no la meta.

Pexels

Estos son los 10 hábitos que no te permiten ser feliz

Autocrítica excesiva

La autocrítica es necesaria cuando los resultados que obtenemos no son los que esperábamos, es importante voltear a vernos a nosotras mismas y preguntarnos cuáles son nuestras áreas de oportunidad, pero también es importante reconocer nuestros aciertos y nuestros logros, pues en ese mismo ejercicio de voltear para atrás podrás darte cuenta de que ya no estás parada en el mismo sitio que cuando iniciaste un plan o te propusiste esa meta que te hace sentir frustrada. Dale calma, no seas tan dura contigo misma.



Clavarte en pensamientos negativos

La percepción que tienes sobre tu existencia en tu contexto es determinante para la sensación de bienestar que está buscando alcanzar y los pensamiento negativos o intrusivos te hacen ver la vida con pesimismo, incluso pueden llevarte al desánimo, la ansiedad y la tristeza. No se los permitas.

Pexels

Falta de autocuidado

Independientemente de si tienes pareja o no tienes, el autocuidado es un pilar fundamental en la sensación de bienestar y no se trata sólo de bañarte de vez en cuando, va más allá: adquirir hábitos alimenticios saludables, practicar algún deporte o actividad artística que te saqué de la inercia del sedentarismo y la inmovilidad. Dedícate un tiempo a ti misma.



Exceso de trabajo

Aprende a poner límites en tu trabajo, a veces las personas se obsesionan con un ideal de “éxito” distorsionado, el verdadero éxito es aquel que te permite sentirte satisfecha y en equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal. Date un descanso de todos esos pendientes que te quitan el sueño.



Mala higiene del sueño

El descanso es más importante de lo que parece, es uno de los momentos más íntimo para pasar contigo misma y es vital para tu rendimiento y tu sensación de felicidad y satisfacción. Mientras duermes se llevan a cabo diversos procesos fisiológicos que contribuyen a tu salud en general, privarte de un buen descanso puede generar ansiedad, cambios de humor, irritabilidad, estrés e incluso ser propensas a un sentimiento de desesperanza.

Pexels

Continua exposición a medios negativos

La ansiedad y la desesperanza se manifiestan cuando estás permanentemente expuesta a contenidos violentos o pesimistas, no se trata de sordearse, es evidente que existen temas de urgencia a nivel mundial. Intenta no consumir demasiado estos contenidos que pegan directamente en tu percepción del mundo.

Procrastinación como forma de vida

Posponer planes y tareas puede provocarte sentimientos relacionados con la ansiedad, la angustia y la frustración, ponte metas a corto plazo para cumplir otras metas más grandes. Tener asuntos pendientes genera estrés y es como cargar una mochila llena de piedras.



Demasiado tiempo en redes sociales

El tiempo que le dedicas a las redes sociales puede impactar directamente en ti con una sensación de aislamiento e incapacidad ya que en las redes sociales las personas sólo muestran sus facetas de abundancia y éxito, lo cual podría aumentar tu insatisfacción ante la vida.

Pexels

Compararte con los demás

Tanto en la vida real, como en las redes sociales, compárate con otras personas produce sentimientos relacionados con la envidia y la inferioridad. Debes tener en cuenta al ser personas distintas, los procesos de cada quien son diferentes y compararte con alguien más no contribuye nada positivo a tu autopercepción.



Falta de gratitud

No te enfoque en lo que no tienes, mejor aprecia y valora lo que sí. Por mínimo que te parezca, hay personas en todo el mundo deseando lo que tú tienes y que probablemente no te has dado cuenta.