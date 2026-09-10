precio ozempic

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Wellness
¿Cuánto cuesta el tratamiento con Ozempic? Esto podrías gastar al año en México
Antes de preguntarte cuánto cuesta Ozempic, también vale la pena preguntarte cuánto costará el tratamiento completo para ti.
Septiembre 10, 2026
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Gabriela Velasco Ceja