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Ozempic para perder 5 kilos
Wellness
¿Qué pasa si alguien con peso normal usa Ozempic para adelgazar?
¿Puedes usar Ozempic si tienes un peso normal y solo quieres adelgazar? Te contamos qué puede pasar y los riesgos de utilizarlo para perder pocos kilos.
Septiembre 23, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja