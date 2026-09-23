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Ozempic en personas con peso normal
Wellness
¿Qué pasa si alguien con peso normal usa Ozempic para adelgazar?
¿Puedes usar Ozempic si tienes un peso normal y solo quieres adelgazar? Te contamos qué puede pasar y los riesgos de utilizarlo para perder pocos kilos.
Septiembre 23, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja