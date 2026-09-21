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El lado del Ozempic del que casi nadie habla: qué pasa después de alcanzar tu peso ideal

Llegaste a tu peso ideal usando Ozempic, ¿y ahora qué? Esto es lo que puede pasar al dejar el tratamiento.

Septiembre 21, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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El lado del Ozempic del que casi nadie habla: qué pasa después de alcanzar tu peso ideal

Getty Images

¿Cuál es tu principal meta al iniciar tu tratamiento con Ozempic? Quizá perder 5, 10 o 15 kilos. Bajar algunas tallas y ver cómo cambia tu cuerpo. Ver finalmente el número que tenías en mente en la báscula. Y es que, cuando se trata de los medicamentos GLP-1, es muy común que la atención completa esté en bajar de peso.

Pero pocas personas piensan en lo que sigue después de alcanzar su objetivo: ¿qué pasa cuando finalmente llegas al peso que querías? ¿Es momento de dejar de usar el fármaco? ¿Debes continuar para seguir pesando lo mismo? ¿Eventualmente llega el “efecto rebote”?

La ciencia ya ha comenzado a responder algunas de esas preguntas.

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El lado del Ozempic del que casi nadie habla: qué pasa después de alcanzar tu peso ideal

Por fin llegaste a tu peso ideal, ¿ahora qué? Lo que ocurra después dependerá de la razón por la que te recetaron el medicamento, tu estado de salud, cómo has respondido al tratamiento, los posibles efectos secundarios y de la valoración de tu médico. Porque alcanzar el peso que querías no es necesariamente como terminar una dieta y decir: listo, misión cumplida.

Entonces, ¿hay que seguir usando semaglutida después de perder peso? Cuando el tratamiento es utilizado para combatir la obesidad crónica, es común que para controlarla se necesite mantener el medicamento durante un periodo prolongado de tiempo. Por otro lado, después de una pérdida importante de peso, el organismo tiene mecanismos que pueden favorecer que recuperemos parte de lo perdido.

El estudio STEP 4 mostró qué es lo que puede suceder cuando se deja de tomar Ozempic. Todos los participantes recibieron semaglutida 2.4 mg durante 20 semanas y, en promedio, perdieron 10.6% de su peso. Después, algunos continuaron utilizando semaglutida y otros dejaron el tratamiento. Durante las siguientes 48 semanas, quienes continuaron con semaglutida bajaron otro 7.9% en promedio, mientras que el grupo que dejó la medicina aumentó aproximadamente 6.9% de peso durante ese mismo periodo.

Esto demuestra que el “efecto rebote” sí es muy común y que Ozempic no garantiza que tu cuerpo vaya a mantenerse en el mismo peso que alcanzaste con la medicina una vez que la dejes.

Entonces, ¿Ozempic es para siempre?

Todo depende de la razón por la que la persona esté tomando el fármaco. Hay que recordar que Ozempic es principalmente para tratar la diabetes mellitus tipo 2 en adultos y para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Por lo mismo, algunas personas pueden necesitar el tratamiento durante periodos largos, mientras que otras pueden suspenderlo por efectos secundarios, costo, preferencias personales, cambios en su salud o recomendación médica.

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¿Cuánto peso pierde en total una persona que usa Ozempic? Esto dicen los estudios

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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