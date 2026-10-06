El pasado 16 de agoSto se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Hayden Panettiere a los 36 años de edad. Ahora, a casi dos meses de la muerte de la actriz de Heroes y Nashville, continúan surgiendo nuevos detalles alrededor de sus últimos días y, ahora, de lo que ocurrió con algunas de sus pertenencias después de su fallecimiento.

El exprometido y padre de su hija, Wladimir Klitschko, afirma que alguien del entorno de Hayden Panettiere empeñó algunos objetos personales de la actriz, entre los cuales habría joyas. De acuerdo con un nuevo documento presentado ante la corte, existiría información de que algunas de sus pertenencias habrían sido llevadas a una casa de empeño.

La pregunta que todos se están haciendo es: ¿quién se llevó las joyas de Hayden Panettiere?

¿Quién se robó las joyas de Hayden Panettiere? Esto se sabe hasta el momento

Aunque se sospecha que quien orquestó el robo fue alguien cercano al círculo de Hayden Panettiere, hasta el momento no se ha identificado públicamente a ninguna persona como responsable del supuesto robo de las joyas de la artista de Hollywood. Sin embargo, Wladimir Klitschko hizo nuevas acusaciones en documentos presentados ante el Tribunal Superior de California en Los Ángeles.

Según el escrito judicial que presentó el pasado 5 de octubre, Klitschko habría recibido información de que una persona ajena a la familia que anteriormente estuvo vinculada con Hayden vendió algunas de sus pertenencias a una casa de empeño, la cual se habría negado a revelar cuáles fueron los artículos vendidos hasta recibir una solicitud por parte de las autoridades.

Por esta razón, la identidad de la persona señalada en el escrito judicial no ha sido revelada ante los medios de comunicación y tampoco se ha confirmado cuáles objetos fueron empeñados, pero se cree que el anillo de compromiso de Hayden Panettiere es uno de ellos. De acuerdo con Us Weekly, el anillo que Wladimir Klitschko le dio a Hayden cuando se comprometieron en 2013 también estaría desaparecido, pues Hayden conservó la joya, que tenía un diamante central de corte esmeralda, incluso después de que su relación terminara en 2018.

Hayden ya estaba preocupada por la seguridad de sus pertenencias antes de fallecer

Aparentemente, la actriz ya estaba preocupada por la seguridad de sus pertenencias antes de morir el pasado 16 de agosto. Wladimir aseguró en sus escritos que Hayden y él habían contratado un servicio de seguridad debido a una preocupación y sospecha de que una persona había conseguido acceder sin autorización a la propiedad de la actriz. El ex de Panettiere también señaló que personas ajenas a la familia habían accedido a correos electrónicos de Hayden y eliminado algunos de ellos.