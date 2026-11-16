THE GIFT OF TIME: 3 relojes icónicos que van directo a tu carta de Santa

Ninguna de nosotras escapa a la belleza y magnetismo de un buen reloj. Al portarlo, más allá de contar los minutos que faltan para llegar a una junta, a una reunión importante o incluso al brindis de Navidad, de lo que se trata es de llevar una pieza que lo mismo pueda rescatar un look minimalista que inyectarle actitud a un básico, o que se convierta en tu firma personal.

Bajo el concepto THE GIFT OF TIME, Tissot entiende perfecto de qué va esto en estas fechas tan especiales, así que reúne tres relojes con estilos distintos, listos para sumarse a tus looks de todos los días y convertirse en parte de tus planes, desde los más casuales hasta los más especiales.

El único peligro real de esta temporada de regalos es que entras a la tienda buscando el obsequio perfecto para alguien más y sales con la tentación incontrolable de tachar todos de la lista para que vayan directo a tu propio arbolito.

Tissot Ballade COSC: elegancia con mucha personalidad

Cuando ves el Tissot Ballade COSC de 30 mm, entiendes el flechazo. Tiene ese tipo de elegancia que se reconoce en los detalles, como su esfera azul hielo, que aporta un toque de color delicado, mientras que los números romanos y el bisel estriado le dan una personalidad clásica y sofisticada.

Y por dentro también tiene mucho que presumir. Incorpora el movimiento automático Powermatic 80, certificado por el COSC, organismo suizo que evalúa la precisión de los relojes. Este modelo ofrece hasta 48 horas de reserva de marcha y tiene un fondo transparente que deja ver parte de su mecanismo. Además, su brazalete de acero es intercambiable y cuenta con un sistema de liberación rápida para darle otro aire cuando se antoje.

El Ballade COSC retoma un modelo con raíces en la colección Tissot, reintroducido en 2024 y ahora con certificación de cronómetro. Es una gran elección para esa persona que se fija en los acabados y disfruta los accesorios bien pensados.

PRX para la reina de los buenos looks

El Tissot PRX Quartz de 35 mm tiene una inspiración retro que sigue sintiéndose muy actual. Su diseño recupera la silueta original de 1978, con una caja delgada de acero y brazalete integrado. La esfera de nácar blanco le da luminosidad y refleja la luz con matices sutiles que hacen que cada pieza tenga su propio encanto.

Nos encanta con jeans y camisa blanca, con un blazer oversize o como el toque final de un look de noche. Su movimiento de cuarzo suizo, el cristal de zafiro resistente a los rayones y la resistencia al agua de hasta 100 metros suman funcionalidad a su diseño. También tiene brazalete intercambiable, por si tu bestie es de las que disfrutan cambiar de accesorios y experimentar con su estilo.

¿Los destinatarios? Esa amiga –o amigo– que tiene clarísimo lo que le gusta, que mezcla prendas con toda naturalidad y siempre detecta ese accesorio capaz de darle un twist a cualquier outfit.

Désir Moonphase: un capricho muy bien elegido

La indicación de fases lunares del Tissot Désir Moonphase es un detalle que lo hace muy especial, ya que muestra los distintos ciclos de la luna en la esfera. En su versión azul medianoche se crea un contraste precioso con los números romanos y el brazalete de acero inoxidable con acabado de joyería.

Su caja abombada de 29.6 mm recuerda a una gema tallada y le da una silueta delicada que se adapta muy bien a la muñeca. En su interior trabaja un movimiento de cuarzo suizo, mientras que el cristal de zafiro resistente a los rayones aporta durabilidad para llevarlo con frecuencia.

Este sin duda es para ti, para celebrar algo que conseguiste este año o, simplemente, porque te encantó y punto. No hace falta esperar a que alguien adivine qué quieres.