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Moda y Belleza
Uñas Bambi: la manicura que aumentó más de 950% en búsquedas y dominará el otoño 2026
Las uñas Bambi son la nueva manicura animal print del otoño 2026. Descubre qué son y cómo llevar este diseño inspirado en el pelaje de los ciervos.
Octubre 05, 2026
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Gabriela Velasco Ceja