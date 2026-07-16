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Moda y Belleza

Glass Skin Nails: 6 diseños de la manicura coreana efecto cristal que arrasa este verano

Las Glass Skin Nails se perfilan como una de las manicuras imprescindibles para quienes buscan un look fresco, refinado y fácil de combinar durante el verano.

Julio 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así se llevan las Glass Skin Nails que son tendencia este verano

Así se llevan las Glass Skin Nails que son tendencia este verano

Instagram/@gel_o_onglerie

Inspirada en la estética coreana por su acabado luminoso y minimalista, las Glass Skin Nails se perfilan como uno de los diseños favoritos del verano por su acabado sofisticado y contemporáneo que eleva la belleza de las manos de forma natural.

Su principal atractivo es su hermoso efecto cristal: uñas con un brillo intenso, acabado ultraliso y un aspecto translúcido que refleja la luz de forma natural, ideal para quienes buscan un manicure versátil y elegante.

Así se llevan las Glass Skin Nails que son tendencia este verano

A diferencia de los diseños recargados, esta tendencia apuesta por la elegancia discreta, que resalta la belleza de las manos con sus acabados impecables.

Glass skin clásica

La versión más fiel a la tendencia consiste en una base transparente o en tonos nude con un acabado de alto brillo, que dan como resultado uñas que lucen saludables, pulidas y con un efecto similar al del vidrio.

Rosa lechoso

El clásico tono rosa translúcido se reinventa con un acabado cristalino que aporta un toque romántico y femenino, se trata de una opción elegante para el día a día y favorece cualquier tono de piel.

Efecto perlado

Una fina capa de polvo perlado sobre una base transparente crea reflejos iridiscentes que cambian con la luz, y el resultado es una manicura sofisticada y moderna sin perder el estilo minimalista.

French glass

La tradicional manicura francesa se actualiza con puntas translúcidas y un brillo espejo. Este diseño conserva la elegancia del clásico francés, pero con un aire mucho más fresco y contemporáneo.

Aura cristal

Inspiradas en las populares Aura Nails, esta versión incorpora degradados suaves en tonos pastel bajo un acabado brillante que crea un efecto etéreo, delicado y muy veraniego.

Glitter transparente

Para quienes buscan un poco más de protagonismo, una base efecto cristal con partículas de glitter ultrafino ofrece un acabado luminoso sin perder la esencia limpia y sofisticada de la tendencia.

Su apariencia natural hace que las uñas luzcan más cuidadas y elegantes, mientras que el brillo intenso aporta un toque de lujo sin necesidad de diseños elaborados.

uñas
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