¿Qué puedes esperar de ‘Dior Metamorphosis: The Story of Dior in Mexico’ y qué debes saber al respecto?

El amor de Dior por México es innegable, el pasado mes de mayo la maison francesa presentó su colección Cruise en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, y es ahora desde aquí donde Maria Grazia Chiuri recorre todo el proceso artístico y creativo que existió para su concepción.

Chiuri se reunió con la curadora Circe Henestrosa, experta en Frida Kahlo y el savoir-faire mexicano para reunir a artesanos de diferentes grupos nativos de nuestro país. El documental es una conversación minuciosa y una sinergia increíble de los talleres Dior y las técnicas ancestrales de las comunidades indígenas.

¿Dónde ver el documental del desfile que Dior hizo en México para su colección Cruise 2024?

El viaje va desde la región de Oaxaca con el encuentro con Remigio Mestas, un tejedor de oficio, que ha supervisado la creación de cuatro huipiles. Continúa en San Cristóbal de Las Casas, donde Pedro Meza dirige la asociación Sna Jolobil; él ha ideado un gabán reinventado para evocar los contornos de la emblemática chaqueta Bar. Y se extiende luego a San Lucas Redención, San Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco y Oaxaca, donde Narcy Areli Morales supervisa la producción de un método de bordado conocido como pepenado fruncido. La parada final es en Yolcentle, cerca de Puebla, en donde en el taller co-fundado por Hilan Cruz Cruz, ha desarrollado una serie de camisas y vestidos bordados. Estos diálogos maravillosamente tejidos dieron como resultado las siluetas excepcionales de Dior con una fusión de técnicas tradicionales mexicanas.

También hay un paso por las fuentes de inspiración de la diseñadora y lo importante que fue Frida Kahlo, las mariposas y su colaboración con la artista visual Elina Chauvet.

‘Dior Metamorphosis: The Story of Dior in Mexico’ se puede ver en el canal de YouTube de Dior.