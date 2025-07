¿Por qué son tan irresistibles las tendencias vintage?

Conforme pasan los años, la moda se encarga de recordarnos que es periódica. Cada cierto tiempo vemos que los looks toman como fuente de inspiración la estética de épocas pasadas. No son tendencias pasajeras porque el pasado no muere, solo se reinventa y lo vemos en prendas que han regresado desde los setentas hasta los dosmiles. ¿De dónde viene esta atracción a la estética del pasado?

La nostalgia como lenguaje visual

Getty Images

Las décadas están cargada de signos, emociones y estilos diferentes. Utilizar prendas que hagan referencia a épocas pasadas es una forma de conocer, adaptar y reinterpretarlas mediante un filtro más contemporáneo. Implementar esta ropa también es una manera de darle un toque diferente a nuestra imagen a través de siluetas, telas, estampados o bordados distintos. Incluso puedes añadir statement pieces de esos años para hacer toda la diferencia en tus looks.

¿La moda circular garantiza un estilo infinito?

Pinterest

Aunado a su valor simbólico, lo vintage también está cargado de sostenibilidad. La iniciativa por reutilizar o intercambiar ropa ha incrementado considerablemente en los últimos años, por ello, buscar piezas que sean de colecciones o años anteriores no solo agrega un distintivo a nuestros looks sino que también prolonga el ciclo de vida de una prenda.

Marcas como Chanel, Miu Miu o Dior han incluido cortes o materiales antiguos a sus colecciones actuales y ahí también podemos ver cómo la ropa está envuelta en un ciclo al que siempre regresamos.

Viajar en el tiempo es la nueva moda

Amar aquellas piezas que vimos en los sesentas o los ochentas no significa que ya no hay creatividad en nuestro presente, solo son mezclas de referencias pasadas. Utilizar una minifalda con un corsé cuyo diseño fue creado en el siglo XIX no significa que seas anticuada, al contrario, implica que sabes combinar diferentes partes de la historia incluso desde la ropa.