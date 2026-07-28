Ozempic y piel flácida: por qué pasa y cómo prevenirlo mientras bajas de peso

La pérdida de peso con GLP-1 puede ser transformadora, pero hay un efecto que pocas personas anticipan antes de empezar: la piel flácida. No le pasa a todo el mundo de la misma forma, pero sí es una de las consecuencias más frecuentes cuando el peso baja de forma rápida, y hay cosas muy concretas que se pueden hacer para reducir su impacto desde el primer día del tratamiento.

Por qué la piel flácida no es solo estética

La piel tiene una capacidad de adaptación limitada, y cuando el volumen corporal se reduce de forma acelerada, esa capacidad de contracción no siempre alcanza a seguir el ritmo de la pérdida de grasa. El resultado es piel que pierde su soporte interno pero no recupera su tensión de forma inmediata, especialmente en zonas donde la acumulación de grasa era mayor como abdomen, brazos, muslos y cara. La velocidad a la que se pierde el peso es el factor que más determina cuánta flacidez aparece.

El papel del colágeno y por qué importa tanto

La piel flácida durante la pérdida de peso con GLP-1 tiene una base específica: la pérdida rápida de peso puede agotar nutrientes clave y ácidos grasos que el cuerpo necesita para producir colágeno y mantener la piel firme y elástica. Cuando esos recursos se reducen, la síntesis de colágeno baja y la piel pierde gradualmente su capacidad de recuperar la tensión perdida. Mantener una ingesta adecuada de proteínas y de vitamina C durante el tratamiento es uno de los factores que más ayuda a preservar la producción de colágeno, porque la vitamina C es cofactor esencial en su síntesis.

El músculo como aliado más importante

Uno de los errores más comunes durante el tratamiento con GLP-1 es no incorporar ejercicio de fuerza desde el inicio. Hasta el 40% del peso perdido con estos medicamentos puede corresponder a masa muscular si no hay un estímulo específico para preservarla, y la pérdida de músculo contribuye directamente a la flacidez porque el músculo actúa como soporte interno de la piel. El entrenamiento de fuerza, incluso moderado, protege ese soporte mientras la grasa se reduce y es una de las estrategias más respaldadas para minimizar la flacidez durante la pérdida de peso.

El skincare que sí ayuda

Aunque ningún producto tópico puede reemplazar los cambios desde adentro, hay activos con evidencia real para apoyar la firmeza de la piel durante este proceso. El retinol estimula la producción de colágeno de forma progresiva. Los péptidos tensores ayudan a mejorar la elasticidad de la piel con uso constante. Y la hidratación intensa con ceramidas y ácido hialurónico mantiene la barrera cutánea en condiciones óptimas para que la piel responda mejor a los cambios de volumen. El protector solar todos los días sin excepción es también un factor crítico porque la radiación UV degrada el colágeno de forma activa.

Los tratamientos que los dermatólogos recomiendan cuando ya hay flacidez

Para quienes ya tienen flacidez visible después de la pérdida de peso, hay opciones con respaldo clínico real. La radiofrecuencia estimula la producción de colágeno desde las capas más profundas de la piel y mejora la firmeza de forma progresiva con sesiones regulares. Los bioestimuladores como Sculptra o Radiesse inyectados en las zonas afectadas también estimulan la producción de colágeno de forma duradera. Y para casos más avanzados, los procedimientos quirúrgicos de contorno corporal son la opción más definitiva, aunque siempre después de que el peso se haya estabilizado.