Uñas frambuesa: así se lleva el color más llamativo del verano

Si buscabas el color de uñas que más llama la atención este verano sin necesidad de diseño elaborado, lo encontraste. Las uñas frambuesa están en todos los feeds, todos los salones y en las manos de las nail artists más seguidas del momento, y la razón es simple: son imposibles de ignorar.

Qué es exactamente el tono frambuesa

No es el rojo clásico ni el rosa fucsia de siempre. El frambuesa es ese punto intermedio entre el rosa vibrante y el rojo con matices fríos que recuerda a la fruta madura, jugosa y con esa acidez visual que lo hace diferente a cualquier otro tono de la familia. Los rosas frambuesa intensos generan un estallido de energía que se siente perfecto para el verano, y según expertas en nail art funcionan mejor en formas cuadradas cortas o almendradas suaves, convirtiéndolos en el manicure perfecto para cualquier ocasión veraniega.

Por qué es el color del momento

El tono frambuesa lleva meses ganando terreno en tableros de inspiración y búsquedas de Google, y su explosión este verano tiene que ver con el movimiento general hacia colores saturados y jugosos que comenzó con los jelly nails y los glazed manicures. Los berry nails van desde tonos jugosos de fresa hasta matices profundos de mora, y hay formas de hacer que cualquier tono de esta familia funcione durante todo el año, según expertas en manicure. El frambuesa es el punto medio perfecto de esa familia: ni tan oscuro como el borgoña ni tan claro como el rosa, sino exactamente en ese espacio donde la energía y la sofisticación coexisten.

Por qué favorece a todos los tonos de piel

Los undertones fríos y vibrantes del frambuesa funcionan de forma muy particular según el tono de piel: en pieles morenas y canelas crea un contraste dramático que se ve editorial e impactante. En pieles claras aporta ese toque de color intenso que ilumina toda la mano. Es de esos tonos que no necesitan que el undertone sea específico porque la saturación hace todo el trabajo visual.

Las versiones que más están pegando

El frambuesa cremoso con acabado ultra brilloso es el más solicitado en salones porque el brillo intensifica el color y le da esa dimensión jugosa que lo caracteriza. También está ganando mucho terreno la versión jelly, semitransparente y con profundidad, que se ve especialmente fresca en verano. Y para quienes quieren algo más editorial, el frambuesa con chrome powder rosado encima crea un efecto dimensional que combina el color con el brillo metálico de las temporadas anteriores.

Cómo pedirlo en el salón

Lleva foto de referencia y pide específicamente un rosa-rojo con undertone frío, no un coral ni un fucsia brillante, sino ese punto donde el rosa empieza a tener la profundidad del rojo sin llegar a serlo. Si tu nail tech conoce la familia berry nails, el frambuesa es la versión más vibrante y veraniega de esa paleta.