Adiós neutros: las uñas mandarina serán el color más atrevido del verano

Después de varias temporadas dominadas por los nudes, los milky y los tonos suaves, el verano 2026 llegó con una propuesta completamente distinta: color, y mucho. Las uñas mandarina son uno de los grandes protagonistas de la temporada, ese naranja brillante con notas de mandarina que se vio en los desfiles de Rabanne y que ya está en manos de las nail artists más seguidas del momento.

Qué es exactamente el tono mandarina

No es un naranja quemado ni un coral ni un anaranjado apagado. El tono mandarina de 2026 es un naranja neon con notas de mandarina, joyful y espontáneo, que energiza las manos con una vibra vitamínica que es difícil de ignorar. Es más brillante y más saturado que el durazno, más fresco y más veraniejo que el terracota, y está exactamente en ese punto donde el color se siente poderoso sin verse agresivo.

Por qué el naranja está reemplazando al nude

Después de varias temporadas dominadas por los tonos suaves, los nudes y los milky manicures, el movimiento natural en las tendencias es siempre hacia el contraste. Los desfiles de primavera-verano 2026 lo confirmaron: electric blue, naranja mandarina, rojo amapola, verde aqua y fucsia vibrante volvieron al centro del escenario con una energía que los tonos neutrales no podían mantener por más tiempo. El naranja es de los más fuertes de esa paleta porque tiene una doble función: energiza y favorece a todos los tonos de piel.

Por qué le queda bien a todas las pieles

Para pieles oscuras, el naranja mandarina crea uno de los contrastes más impactantes y más editoriales que existen en manicure. Para pieles claras y medias, aporta calor, energía y esa sensación de verano instantáneo que pocas cosas logran tan directamente. Es uno de esos colores que no discrimina undertone, simplemente funciona.

Los acabados que más están pegando

El naranja mandarina en acabado cremoso ultra brilloso es el más solicitado en salones porque el brillo intensifica el color y le da esa dimensión jugosa perfecta para el verano. También hay quienes lo llevan en versión jelly, semitransparente y con ese efecto de naranja recién exprimido que se ve especialmente bien en días de playa. Y para las más atrevidas, el naranja mandarina con chrome powder dorado encima crea un efecto metálico cítrico que es definitivamente el manicure statement del momento.

Cómo pedirlo en el salón

Lleva foto y pide específicamente un naranja brillante con notas de mandarina, no coral ni salmón ni terracota. La referencia más fácil es el color de una mandarina madura bajo el sol, saturado y vibrante. Si tu nail tech conoce los citrus nails o los tangerine nails, es exactamente esa dirección.