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cuándo deja de hacer efecto Ozempic

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Wellness
¿Cuándo deja de hacer efecto Ozempic después de la última inyección?
¿Dejaste de usar Ozempic? Te explicamos cuánto tarda la semaglutida en salir del cuerpo y cuándo pueden disminuir sus efectos.
Septiembre 15, 2026
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Gabriela Velasco Ceja