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cuándo deja de hacer efecto Ozempic
Wellness
¿Cuándo deja de hacer efecto Ozempic después de la última inyección?
¿Dejaste de usar Ozempic? Te explicamos cuánto tarda la semaglutida en salir del cuerpo y cuándo pueden disminuir sus efectos.
Septiembre 15, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja