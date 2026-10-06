Las películas y series de vampiros de las últimas décadas nos han hecho amar, para bien o para mal, a estas criaturas mitológicas. Tal es el caso de la saga Crepúsculo, Crónicas Vampíricas, True Blood, Entrevista con el vampiro, Buffy, la cazavampiros y más. Personajes irresistiblemente apuestos y carismáticos han conseguido que veamos con otros ojos a estos seres de la noche que se alimentan de la sangre de los seres vivos para mantenerse activos. Y ahora que Halloween se acerca, tenemos la excusa perfecta para llevar toda esa estética oscura, misteriosa y ligeramente dramática hasta nuestras uñas.

Pero si las manicuras de fantasmas, telarañas, calabazas y pequeños murciélagos no son precisamente lo tuyo, tenemos una alternativa que se siente mucho más sexy: las uñas vampiro.

Uñas vampiro: la manicura de Halloween que vas a querer llevar todo octubre

Inspiradas en toda la estética vampy, estas manicuras mezclan rojos intensos, borgoña, negro, efectos degradados y acabados ultrabrillantes para conseguir unas uñas que perfectamente podría llevar una vampiresa moderna. Y lo mejor es que no necesitas esperar al 31 de octubre para estrenarlas.

Los tonos vino, borgoña y cherry noir se encuentran entre los colores protagonistas de las manicuras de otoño 2026, así que ya tienes el pretexto perfecto para empezar a lucirlas.

Cómo llevar las uñas vampiro este Halloween 2026

Uñas vampiro clásicas

Si lo tuyo es lo sencillo y discreto, entonces un esmalte rojo sangre, vino o borgoña muy oscuro puede conseguir toda la estética vampiro sin necesidad de agregar ningún diseño extra. Eso sí, debes elegir un rojo tan profundo que bajo determinadas luces parezca prácticamente negro. Además, los expertos en uñas están señalando precisamente el borgoña profundo y los tonos cherry mocha entre los colores protagonistas de octubre. Para el detalle final, añade una capa ultrabrillante.

Vampire French

Si quieres algo un poquito más producido sin dejar lo clásico de lado, cambia la típica punta blanca de la manicura francesa por rojo oscuro, o bien, por un diseño que simule sangre pequeñas gotas de sangre que bajen desde la punta.

Es Halloween, pero make it chic.

Uñas vampiro ombré

Si lo tuyo son las manicuras más elaboradas, entonces pide en el salón de belleza que combinen un esmalte rojo sangre con negro y que difuminen ambos tonos para conseguir un efecto degradado con el objetivo de que el centro de la uña se vea iluminado.

Bloody nails

Si lo tuyo es el terror y el Halloween en su completo esplendor, entonces las uñas de sangre son tu opción ideal. Sobre una base nude, transparente o negra puedes agregar pequeñas gotas de esmalte rojo que parezcan sangre. ¿Algo más ad hoc que esta manicura para la Noche de Brujas? Don’t think so.

Vampy aura nails

Si amas las aura nails, también existe una versión para tu era vampiro. Las uñas aura acumulan más de 41 millones de vistas en TikTok y no muestran señales de desaceleración, y la razón es tan simple como efectiva: crean un efecto de luz que ningún otro manicure logra de la misma forma. Un halo de color que irradia desde el centro de la uña hacia los bordes, como si la uña tuviera su propia luminosidad interna. En este caso, utiliza negro, borgoña, rojo oscuro o incluso morado para crear un halo de color en el centro de la uña.