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Moda y Belleza

¿Tu esmalte de uñas puede hacerte subir de peso? Los esmaltes que podría alterar tus hormonas y dañar tu metabolismo

Aunque parezca increíble, un estudio encontró que uno de los componentes del esmalte para uñas podría influir en el metabolismo y el peso. Esto es lo que se sabe.

Octubre 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Tu esmalte de uñas puede hacerte subir de peso? Los esmaltes que podría alterar tus hormonas y dañar tu metabolismo

¿Tu esmalte de uñas puede hacerte subir de peso? Los esmaltes que podría alterar tus hormonas y dañar tu metabolismo

Getty Images

Pintarse las uñas se ha convertido en uno de los rituales de belleza más populares entre las girls; sin embargo, parece que no es tan inofensivo como parece, pues un nuevo estudio evalúa la posibilidad de que contribuya a tu aumento de peso.

Todo se debería a uno de los componentes de los esmaltes de uñas, que podría tener efectos severos sobre nuestras hormonas, lo que estaría afectando a nuestro metabolismo, que a su vez afecta a nuestro peso.

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¿El esmalte de uñas te aumenta de peso?

Un estudio de Duke University encontró que algunos esmaltes contienen fosfato de trifenilo (TPHP), un compuesto que ayuda a hacerlos más flexibles y duraderos y que ha sido relacionado con posibles efectos sobre el metabolismo y el peso.

Y es que el TPHP puede absorberse a través de la uña y afectar el sistema endocrino al interferir con las hormonas, además de influir en procesos relacionados con el metabolismo y la formación de células grasas.

¿Tu esmalte de uñas puede hacerte subir de peso? Los esmaltes que podría alterar tus hormonas y dañar tu metabolismo

¿Tu esmalte de uñas puede hacerte subir de peso? Los esmaltes que podría alterar tus hormonas y dañar tu metabolismo

sf1nks/Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son los esmaltes que más afectan a las hormonas y favorecen el aumento de peso?

De acuerdo con el estudio, los esmaltes de tonos claros pueden presentar mayores concentraciones de TPHP, además, independientemente del color, los niveles de este compuesto en el organismo aumentan ligeramente durante las primeras horas y pueden llegar a multiplicarse hasta siete veces después de 14 horas.

Cómo prevenir los efectos de los esmaltes de uñas (¿deberías dejar de usarlos?)

Tranquila, no tienes que renunciar al esmalte de uñas para siempre, el estudio sugiere que aplicar una capa base puede reducir la absorción de TPHP, también debes evitar que el esmalte entre en contacto con la cutícula.

Por otra parte, si te preocupa estar en contacto con estas sustancias, revisa los ingredientes del esmalte y elige opciones que no contengan ciertos plastificantes, puedes buscar productos con etiquetas como “3-Free”, “5-Free” o “10-Free”, aunque debes tener en cuenta que estas categorías no están estandarizadas, por lo que los ingredientes que excluyen pueden variar de una marca a otra.

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