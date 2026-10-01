Diana Pau González (health coach): qué significa cuidarnos y sentirnos bien

Por Andrea Sierra. Durante años, Diana Pau González ha hecho del bienestar parte de su vida profesional. Hablar de alimentación, hábitos y salud no era algo nuevo para ella; sin embargo, atravesar un diagnóstico de cáncer hizo que muchas de esas ideas adquirieran un significado muy distinto.

La experiencia la llevó a replantearse desde la manera en que se relacionaba con su cuerpo hasta los productos que elegía y, sobre todo, a entender que sentirse bien no depende de una sola cosa. Alimentación, movimiento, salud emocional, propósito y autocuidado comenzaron a formar parte de una misma conversación.

Con esa idea como punto de partida hablamos con Diana, embajadora de USANA , sobre una visión del wellness que busca ir más allá de las rutinas y las tendencias para hacernos una pregunta mucho más personal: ¿qué significa cuidarnos?

COSMO: Llevas gran parte de tu vida dedicada al bienestar y la nutrición. ¿Cómo cambió tu manera de entender la salud después de atravesar un diagnóstico de cáncer?

DIANA PAU: Antes del cáncer, sobre todo como nutrióloga y profesional de la salud, entendía que la salud estaba principalmente relacionada con lo que hacemos: cómo comemos, cuánto nos movemos y qué hábitos tenemos. Después entendí que a veces no ponemos suficiente atención en cómo nos sentimos. Damos por hecho que solo teniendo buenos hábitos y comiendo saludable vamos a tener buena salud, cuando también importa muchísimo cómo vivimos y todo lo que nos decimos a diario.

Un diagnóstico de cáncer también me confrontó muchísimo con la vulnerabilidad. Era joven y la enfermedad no estaba en mi radar. Enfrentar algo así me hizo darme cuenta de que todos somos vulnerables y de la importancia de cuidarnos física, mental y espiritualmente.

COSMO: Después de esta experiencia, ¿qué cosas que antes dabas por sentado comenzaste a cuestionar?

DIANA PAU: Qué consumía, pero no nada más en alimentación, sino que todo mi estilo de vida cambió: desde lo que ponía en mi piel hasta los productos que utilizaba dentro de mi casa.

Empecé a leer las etiquetas de todo en absoluto. No desde un lugar de obsesión, sino porque la salud importa. Cuando tomas conciencia de que tu salud es lo más importante, empiezas a ver de otra manera aquello en lo que decides invertir para cuidarte.

También comencé a ser mucho más consciente al elegir los productos que utilizo y recomiendo. Llevo casi 15 años en USANA y esa relación también está vinculada con conocer lo que consumo y elegir desde mi propia experiencia.

COSMO: ¿Cuál es la transformación más evidente que viste en ti después de atravesar esta experiencia?

DIANA PAU: Mi manera de vivir. Una de las cosas que aprendí y que hoy comparto como filosofía de vida es vivir por periodos de 24 horas y estar consciente de todo lo que hago durante ese tiempo.

Si haces las cosas que quieres hacer en tu día a día estás viviendo con propósito, significado y gratitud, y lo que haces te hace feliz y te llena, cambia por completo tu perspectiva. Hoy veo el cuidado de la salud como una prioridad y creo que compartirlo con otras personas también tiene que hacerse desde el ejemplo y la congruencia.

COSMO: ¿En qué momento conociste USANA y qué te hizo incorporar sus productos a tu vida?

DIANA PAU: Primero conocí la parte de suplementación y después incorporé el cuidado de la piel. Para mí es muy importante cuando recomiendo algo, y USANA de verdad forma parte de mi vida y lo he probado en lo personal.

Con el tiempo incorporé Celavive a mi rutina. Después de mi diagnóstico me volví todavía más cuidadosa con lo que utilizaba en mi piel y empecé a prestar mucha más atención a las fórmulas, los ingredientes y la ciencia detrás de los productos.

COSMO: Con tantas opciones de wellness y skincare disponibles, ¿qué criterios utilizas hoy para elegir lo que incorporas a tu vida?

DIANA PAU: Para mí es importante saber quién está detrás del producto y que exista ciencia e investigación. Hoy, salud y bienestar son términos que escuchamos en todas partes, así que creo que debemos investigar antes de consumir algo solo porque lo vimos en redes sociales o porque alguien nos lo recomendó.

También me interesa entender los ingredientes, conocer lo que consumo y saber por qué lo utilizo.

COSMO: Si pudieras hablar con la Diana que estaba comenzando ese proceso, ¿qué le dirías sobre su cuerpo, su salud y la manera en que estaba aprendiendo a cuidarse?

DIANA PAU: Que no espere a estar frente a la posibilidad de perder la vida para empezar a vivirla. Que su cuerpo es mucho más que un cuerpo físico; que cuide su mente, sus emociones y también a las personas de las que se rodea.

Le diría que tiene toda una vida por vivir, pero que sea consciente de vivirla por periodos de 24 horas. Que deje de pensar tanto en el futuro y se enfoque en crear un presente poderoso, que deje huella y tenga un impacto positivo en las personas que se relacionan con ella.

COSMO: Muchas veces hablamos de wellness como alimentación, ejercicio o skincare por separado. ¿Qué significa para ti entender el bienestar de manera integral?

DIANA PAU: Estar bien física, mental y espiritualmente. Algo que cambió muchísimo mi perspectiva fue dejar de pensar “tengo que hacer ejercicio” y empezar a verlo como “voy a darle amor a mi cuerpo”. Desde esa conciencia cambió mi relación con el movimiento. Si he estado sentada mucho tiempo o frente a la computadora, pienso que mi cuerpo necesita moverse y disfruto hacerlo.

También se trata de tener propósito y significado. Puedes hacer muchas cosas, pero si no sabes para qué las haces, puedes seguir sintiendo un vacío. Para mí, cuidarme hoy significa observar todas esas partes de mi vida y entender que el bienestar no es una sola cosa.

Al final, verse bien puede ser parte de la conversación, pero sentirse bien es mucho más importante.

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