¿Llevas años usando el mismo perfume? La razón psicológica por la que te cuesta cambiarlo

Mientras algunas personas disfrutan cambiar de perfume con frecuencia, otras encuentran una fragancia que se convierte en su sello personal durante años, y es casi inevitable que decidan probar otra fragancia.

Y es que, de acuerdo con la psicología, los aromas están estrechamente ligados a la memoria y las emociones, una fragancia puede transportarnos a momentos importantes, evocar distintas etapas de nuestra vida e incluso hacernos recordar a determinadas personas, ya que solemos asociarlas con el perfume que utilizaban.

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¿Qué dice la psicología de las personas que usan el mismo perfume por años?

Cuando encontramos nuestro perfume favorito, puede convertirse en algo más que un accesorio, pues al llevarlo durante mucho tiempo comienza a formar parte de la imagen que tenemos de nosotras mismas y de la manera en la que queremos que los demás nos perciban.

Por eso, el perfume puede convertirse en una especie de “firma personal”, y con el tiempo, ese aroma queda asociado con nuestra presencia y también puede convertirse en parte de la imagen que los demás tienen de nosotros y que queremos transmitir.

Por esta razón, cambiarlo puede generar cierta resistencia, porque el aroma habitual ya está asociado con una sensación de familiaridad y seguridad.

¿Qué dice la psicología de las personas que usan el mismo perfume por años? mammuth/Getty Images

El perfume como ancla emocional

Una fragancia puede quedar ligada a recuerdos, personas y etapas importantes de nuestra vida, por lo que volver a percibirla puede despertar emociones asociadas con esos momentos.

Sin embargo, permanecer fiel a un mismo perfume no siempre tiene una explicación emocional: también puede responder simplemente al gusto, la comodidad o a haber encontrado un aroma con el que nos identificamos.

¿Por qué decides cambiar de perfume después de haber usado el mismo durante años?

Para algunas personas, elegir una nueva fragancia puede sentirse como una pequeña forma de renovación, no es casualidad que muchas decidan cambiar de perfume después de una mudanza, una ruptura, un nuevo trabajo o cualquier otra etapa significativa.

La razón es sencilla: así como determinados aromas pueden recordarnos quiénes éramos, elegir uno diferente puede acompañar la imagen de quién queremos ser en el presente.