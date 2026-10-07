Muchas personas utilizan protector solar únicamente cuando llega el verano y viajan a la playa para relajarse y conseguir un bronceado de ensueño. Sin embargo, la protección solar debería formar parte de nuestros hábitos de cuidado desde la infancia y no reservarse únicamente para las vacaciones. Los dermatólogos recomiendan proteger la piel de la radiación UV durante todo el año, incluso en esos días en los que parece que el sol ni siquiera está presente.

Y es que puedes invertir en un sinfín de productos para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel, como retinol, vitamina C, ácido hialurónico, péptidos y la crema más cara de tu rutina de skincare, pero ninguno sustituye uno de los pasos menos glamorosos y más importantes de todos: la protección solar.

Si bien las arrugas y las líneas de expresión son una parte perfectamente normal del envejecimiento, existe una enorme diferencia entre el envejecimiento cronológico de nuestra piel y el fotoenvejecimiento provocado por la exposición acumulada a la radiación ultravioleta.

Así luciría tu piel a los 50 si no usas protector solar diariamente, según la IA

Para visualizar qué le pasaría a tu piel si dejas de utilizar diariamente protector solar en el rostro, le pedimos a la inteligencia artificial que imaginara cómo podría lucir a los 50 años una piel expuesta repetidamente al sol sin protección adecuada. El resultado no es una predicción exacta de cómo vas a verte porque esto depende de distintos factores, como genética, tono de piel, exposición solar acumulada y hábitos, pero sí nos permite ver algunos de los cambios asociados científicamente con el fotoenvejecimiento.

En una representación visual de daño solar acumulado podríamos esperar características como arrugas más marcadas, manchas, cambios en la textura y una mayor pérdida de elasticidad. La OMS menciona precisamente arrugas y flacidez entre las consecuencias de esa pérdida progresiva de elasticidad. Y es que debes saber que el fotoenvejecimiento es acumulativo y aparece progresivamente con el paso del tiempo, no es de un día para otro.

La exposición crónica a radiación UV también está relacionada con consecuencias que van mucho más allá de lo estético, incluido un mayor riesgo de diferentes tipos de cáncer de piel.

Entonces, ¿qué podría pasarle a tu piel si no la proteges adecuadamente de los rayos ultravioleta? Este fue el resultado de la IA: