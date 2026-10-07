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cómo envejece la piel sin protector solar
Moda y Belleza
Así luciría tu piel a los 50 si no usas protector solar diariamente, según la IA
La IA muestra cómo podría lucir la piel a los 50 después de años de exposición solar sin protección. Te explicamos qué provoca realmente el fotoenvejecimiento.
Octubre 07, 2026
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Gabriela Velasco Ceja