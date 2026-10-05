Los medicamentos relacionados con GLP-1 continúan dando de qué hablar alrededor del mundo. Desde los famosos términos que se han popularizado en redes sociales, como Ozempic feet, Ozempic butt y Ozempic face, hasta los efectos secundarios y el famoso efecto rebote, estos fármacos se han vuelto cada vez más controversiales por el uso que se les da. Aunque Ozempic y Mounjaro están indicados para ayudar a controlar los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2, también se han popularizado por su uso para bajar de peso.

Además, con el boom de Ozempic llegó también un problema bastante más preocupante: las falsificaciones. Autoridades sanitarias de diferentes países han detectado productos falsificados que imitan a Ozempic y, en México, Cofepris ha emitido alertas por la falsificación y comercialización irregular de este medicamento. Pero ¿cómo detectar un medicamento sospechoso?

¿Tu Ozempic es falso? Las señales que debes revisar antes de usarlo

Si bien no existe un truco infalible para confirmar de forma inmediata que un Ozempic sea falso, sí existen algunas señales que pueden hacerte sospechar, como una caja diferente, una pluma manipulada, un precio mucho más bajo de lo normal o información que no coincide.

1. Revisa dónde lo compraste

Lo más importante es saber de dónde proviene tu medicamento. Si lo compraste mediante redes sociales, una aplicación, un sitio web de origen dudoso o algún establecimiento informal, podría ser una señal de alarma. Las autoridades sanitarias recomiendan adquirir este tipo de medicamentos únicamente mediante establecimientos autorizados y desconfiar de vendedores no verificados, pues podrían proporcionarte un producto falsificado.

2. El precio es MUCHO más bajo de lo normal

Las ofertas no son tan buenas cuando se trata de un medicamento que requiere prescripción médica. Encontrar Ozempic a un precio mucho más bajo de lo que suele costar puede ser una señal de alerta. Cofepris ha advertido sobre medicamentos ofrecidos a precios exageradamente menores a los del mercado y la OMS también recomienda desconfiar de productos de semaglutida vendidos a precios sospechosamente bajos. Si este es tu caso, es importante que revises su procedencia antes de utilizarlo.

3. El lote y la fecha de caducidad no coinciden

Compara la información del empaque exterior con la del medicamento y comprueba que los números de lote y las fechas de caducidad coincidan. Y ojo: que aparezca un número de lote verdadero no garantiza automáticamente que tu Ozempic sea auténtico. La FDA ha detectado unidades falsificadas identificadas con información correspondiente a lotes auténticos, por lo que revisar únicamente el número no es suficiente.

4. Presta atención a la pluma

No te fijes únicamente en la caja del medicamento, también en la pluma que viene en su interior. La OMS ha señalado que, en algunas plumas falsificadas de Ozempic, la escala puede sobresalir de la pluma al seleccionar la dosis. También recomienda revisar cuidadosamente la calidad de la etiqueta. La caja puede parecer original, pero quizá la pluma en el interior presente señales de manipulación.

5. El empaque no corresponde al comercializado en México

Si los textos vienen en idiomas diferentes al español o las características de la caja no corresponden a las autorizadas en México, presta especial atención al producto. Cofepris ha alertado previamente sobre Ozempic comercializado ilegalmente con presentaciones que no corresponden a las autorizadas en nuestro país, así que es importante que no asumas que es seguro u original únicamente porque alguien te aseguró que proviene de otro país.

6. Fíjate en la caja y la etiqueta

La OMS ha advertido que algunos productos falsificados pueden presentar etiquetas de mala calidad o que no se adhieren correctamente, además de errores ortográficos en el empaque. La FDA también recomienda prestar atención cuando el medicamento o su empaque se ven diferentes a lo que normalmente recibes. Quizá la impresión se vea extraña, la información sea inconsistente o incluso notes diferencias en los colores o acabados. Ninguna de estas características confirma por sí sola que sea falso, pero sí son razones suficientes para no utilizarlo hasta comprobar su procedencia.