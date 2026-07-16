Ejercicio y ciclo menstrual: la guía para entrenar según cada fase

Durante décadas, los planes de entrenamiento se diseñaron siguiendo modelos masculinos que no contemplaban algo fundamental: el cuerpo femenino cambia de forma significativa cada semana del mes. Las hormonas que fluctúan a lo largo del ciclo menstrual afectan directamente la energía disponible, la fuerza muscular, la recuperación y el riesgo de lesiones, y entrenar sin tener eso en cuenta es dejar una ventaja importante sobre la mesa.

Fase menstrual (días 1-5): escucha lo que pide tu cuerpo

Durante la menstruación, los niveles de todas las hormonas están en su punto más bajo, lo que se traduce en menos energía disponible y mayor sensibilidad al dolor. Esto no significa que debas quedarte quieta, el ejercicio suave durante la menstruación puede reducir los cólicos y mejorar el estado de ánimo gracias a la liberación de endorfinas.

Lo que sí conviene evitar son los entrenamientos de alta intensidad, el HIIT intenso y el levantamiento de cargas muy pesadas. Yoga, pilates, caminata o natación suave son las opciones que más ayudan en esta fase.

Fase folicular (días 6-13): tu momento de mayor rendimiento

Justo después de la menstruación, cuando los estrógenos empiezan a subir de forma progresiva, es cuando el cuerpo femenino alcanza su mejor forma física del mes. La energía aumenta, la recuperación es más rápida y la capacidad para generar fuerza muscular está en su punto máximo. Este es el momento ideal para las sesiones más exigentes: levantamiento de pesas pesadas, HIIT, trabajo de potencia y cualquier entrenamiento donde quieras romper marcas personales.

El cuerpo está preparado para adaptaciones de fuerza más profundas en esta fase que en cualquier otro momento del ciclo.

Ovulación (días 14-16): máximo rendimiento con precaución

El pico de estrógenos y el aumento de relaxina durante la ovulación generan el momento de mayor fuerza y motivación del ciclo, pero también aumentan la laxitud de los ligamentos, lo que eleva el riesgo de lesiones articulares. Los entrenamientos explosivos y de alta potencia son perfectos para esta ventana, siempre priorizando un calentamiento más largo de lo habitual y un trabajo específico de estabilidad articular para compensar esa mayor elasticidad del tejido conectivo.

Fase lútea (días 17-28): mantener el movimiento, bajar la intensidad

Después de la ovulación, la progesterona sube y los estrógenos bajan, lo que genera una sensación de mayor esfuerzo a la misma intensidad absoluta. La temperatura corporal basal sube ligeramente, la retención de líquidos puede aparecer y los síntomas del síndrome premenstrual en los últimos días de esta fase pueden afectar el rendimiento y la motivación. El objetivo en esta fase no es descansar completamente sino ajustar: series de más repeticiones con menos peso, cardio de intensidad moderada, yoga y pilates son las opciones que mejor respetan lo que el cuerpo necesita en este momento. La hidratación y el descanso cobran especial importancia aquí.

Por qué vale la pena llevar este registro

Llevar un diario de entrenamiento junto con el seguimiento del ciclo durante dos o tres meses revela patrones muy claros sobre cómo responde tu cuerpo específico en cada fase. Esa información es más valiosa que cualquier plan de entrenamiento genérico, porque permite planificar las sesiones más exigentes en los momentos donde el cuerpo puede aprovecharlas mejor, y las de recuperación cuando más las necesita.