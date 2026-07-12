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Equidad

¿Tus amigas influyen en cómo ves tu cuerpo? Así es cómo influyen en tu autoestima según la ciencia

La ciencia ha demostrado que las amistades pueden influir, para bien o para mal, en la forma en que vemos nuestra propia apariencia.

Julio 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo influyen tus amigas en la imagen que te formas de tu propio cuerpo?

¿Cómo influyen tus amigas en la imagen que te formas de tu propio cuerpo?

Getty Images

La forma en que vemos nuestro cuerpo no depende solo de factores personales o de los ideales de belleza, sino también del entorno que nos rodea, y de acuerdo con la ciencia, las amistades pueden influir positiva o negativamente en nuestra percepción corporal y autoestima.

La psicología asegura que las conversaciones, comentarios y actitudes dentro de un grupo de amigas pueden convertirse en una especie de espejo en el que las personas construyen la imagen que tienen de sí mismas.

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¿Cómo influyen tus amigas en la imagen que te formas de tu propio cuerpo?

Una de las principales razones por las que tus amigas pueden influir en la manera en que percibes tu cuerpo es la tendencia natural a compararte con quienes forman parte de tu entorno cercano.

De forma consciente o inconsciente, ellas pueden convertirse en un punto de referencia sobre cómo te gustaría verte, qué aspectos valoras de tu apariencia o incluso qué inseguridades comienzas a notar en ti misma.

Cuando una persona está rodeada de amigas que expresan inseguridad sobre su cuerpo, critican constantemente su apariencia o hablan de alcanzar determinados ideales físicos, es más probable que adopte una visión más negativa de sí misma.

Por el contrario, las amistades que promueven la aceptación, el cuidado personal y una relación saludable con el cuerpo pueden fortalecer la confianza y reducir la presión por cumplir con ciertos estándares.

¿Cómo influyen tus amigas en la imagen que te formas de tu propio cuerpo?

¿Cómo influyen tus amigas en la imagen que te formas de tu propio cuerpo?

Getty Images

La importancia de rodearte de amistades que te sumen y te hagan sentir mejor contigo misma

La influencia de las amigas no siempre es negativa, pues muchas veces se convierten en una red de apoyo positiva que nos ayuda a proteger nuestra propia autoestima, nos ayudan a aceptarnos, evitan los juicios sobre el físico y valoran a las personas por quienes son y pueden ayudar a desarrollar una imagen corporal más sana.

Además, sentirse acompañada por personas que tienen una relación equilibrada con su propio cuerpo puede cambiar la forma en que una persona interpreta sus propias características físicas.

Por otra parte, la ciencia no sugiere que las amigas sean responsables de cómo alguien se siente con su cuerpo, pero sí demuestra que el ambiente social tiene un peso importante en la construcción de la autoestima.

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