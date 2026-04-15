Taylor Swift hace historia con estas nominaciones en los AMAs 2026.

Estamos viviendo en la era de la industria musical y esa industria se llama Taylor Swift. Si pensabas que después de The Eras Tour se iba a tomar un descanso, claramente no conoces a nuestra rubia favorita. Las nominaciones para los AMAs 2026 acaban de salir y Taylor no solo está en la lista, ¡ella ES la lista! Prepárate para el despliegue de poder más grande de la década, porque lo que está por suceder va a reescribir los libros de récords para siempre.
Taylor Swift ha logrado lo impensable: dominar las categorías principales de los American Music Awards 2026, incluyendo Artista del Año, Álbum Favorito y Mejor Video Musical. Según analistas de Billboard, este fenómeno se debe a su capacidad única de reinventar su catálogo y mantener una conexión emocional inquebrantable con los Swifties. Su estrategia de relanzamientos y música nueva constante ha creado un ecosistema donde ella compite contra sí misma.
Lista completa de nominaciones de Taylor Swift
- Artista del Año: La joya de la corona. Compite contra pesos pesados como Bad Bunny, Lady Gaga y la revelación Sabrina Carpenter.
- Álbum del Año: Por su aclamado material The Life of a Showgirl.
- Canción del Año: Por su canción viral “The Fate of Ophelia”.
- Mejor Videoclip: También por “The Fate of Ophelia”, reafirmando su visión como directora.
- Canción del Verano (nueva categoría): Nominada por su hit veraniego “Elizabeth Taylor”.
- Mejor Artista Pop Femenina: Donde se perfila como la favorita absoluta.
- Mejor Álbum Pop: Nuevamente por The Life of a Showgirl.
- Mejor Canción Pop: Por “The Fate of Ophelia”.
Lo que hace este año especial es que, de ganar en la mayoría de sus categorías, superaría su propio récord como la artista más premiada en la historia de los AMAs, alejándose por un margen casi inalcanzable de cualquier otro ícono de la música. Taylor no solo vende discos, ella vende narrativa. Cada nominación es un respaldo a su maestría lírica y a su visión como empresaria. La gala de los AMAs 2026 no será solo una entrega de premios, será la coronación oficial de una leyenda que sigue en su punto más alto de creatividad.
Taylor Swift ya posee más de 40 AMAs. Para que te des una idea, el segundo lugar histórico está a más de una decena de premios de distancia. ¡Es la jefa absoluta!