Taylor Swift hace historia con estas nominaciones en los AMAs 2026

La industria musical se rinde a sus pies (otra vez). Te contamos todo sobre el camino de Taylor hacia un récord que nadie podrá tocar.

Abril 15, 2026 • 
Scarlet Valencia
Taylor Swift

Getty Images

Estamos viviendo en la era de la industria musical y esa industria se llama Taylor Swift. Si pensabas que después de The Eras Tour se iba a tomar un descanso, claramente no conoces a nuestra rubia favorita. Las nominaciones para los AMAs 2026 acaban de salir y Taylor no solo está en la lista, ¡ella ES la lista! Prepárate para el despliegue de poder más grande de la década, porque lo que está por suceder va a reescribir los libros de récords para siempre.

Taylor Swift ha logrado lo impensable: dominar las categorías principales de los American Music Awards 2026, incluyendo Artista del Año, Álbum Favorito y Mejor Video Musical. Según analistas de Billboard, este fenómeno se debe a su capacidad única de reinventar su catálogo y mantener una conexión emocional inquebrantable con los Swifties. Su estrategia de relanzamientos y música nueva constante ha creado un ecosistema donde ella compite contra sí misma.

Lista completa de nominaciones de Taylor Swift

  1. Artista del Año: La joya de la corona. Compite contra pesos pesados como Bad Bunny, Lady Gaga y la revelación Sabrina Carpenter.
  2. Álbum del Año: Por su aclamado material The Life of a Showgirl.
  3. Canción del Año: Por su canción viral “The Fate of Ophelia”.
  4. Mejor Videoclip: También por “The Fate of Ophelia”, reafirmando su visión como directora.
  5. Canción del Verano (nueva categoría): Nominada por su hit veraniego “Elizabeth Taylor”.
  6. Mejor Artista Pop Femenina: Donde se perfila como la favorita absoluta.
  7. Mejor Álbum Pop: Nuevamente por The Life of a Showgirl.
  8. Mejor Canción Pop: Por “The Fate of Ophelia”.
Taylor Swift: life of a showgirl

Mert Alas & Marcus Piggott

Lo que hace este año especial es que, de ganar en la mayoría de sus categorías, superaría su propio récord como la artista más premiada en la historia de los AMAs, alejándose por un margen casi inalcanzable de cualquier otro ícono de la música. Taylor no solo vende discos, ella vende narrativa. Cada nominación es un respaldo a su maestría lírica y a su visión como empresaria. La gala de los AMAs 2026 no será solo una entrega de premios, será la coronación oficial de una leyenda que sigue en su punto más alto de creatividad.

Taylor Swift ya posee más de 40 AMAs. Para que te des una idea, el segundo lugar histórico está a más de una decena de premios de distancia. ¡Es la jefa absoluta!

Lee más sobre entretenimiento:
La visión poco convencional del feminismo de Zendaya y el fin de Euphoria
Entretenimiento
Zendaya comparte su poco convencional visión del feminismo y el fin de Euphoria
Zendaya se encuentra pasando por su mejor momento a nivel personal y profesional, por lo que sus ideas sobre ciertos temas no dejan de causar revuelo entre sus fans.
Abril 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Entretenimiento
¿Justin Baldoni en problemas por acusaciones en contra de Blake Lively?
Mayo 16, 2025
Entretenimiento
Ana de Armas rompe el silencio sobre su relación con Tom Cruise
Mayo 16, 2025
Entretenimiento
Justin Bieber rompe el silencio sobre su relación con Diddy en medio del escándalo por abuso sexual
Mayo 16, 2025
Entretenimiento
¿Justin Bieber tiene una deuda millonaria con Scooter Braun?
Mayo 15, 2025
Billie Eilish
Entretenimiento
Billie Eilish responde con humor a críticas por look... que fue generado con IA
Mayo 15, 2025
 · 
María Dávalos
Jennifer Lopez
Entretenimiento
Jennifer Lopez muestra su rostro golpeado en redes y preocupa a sus fans
Mayo 14, 2025
 · 
María Dávalos
Blake Lively Taylor Swift
Entretenimiento
¿Blake Lively está extorsionando a Taylor Swift?
Mayo 14, 2025
 · 
María Dávalos
Jamie Lee Curtis
Entretenimiento
Jamie Lee Curtis se sincera sobre la operación estética de la que se arrepintió al instante
Mayo 14, 2025
 · 
María Dávalos

taylor swift mujer exitosa hollywood música pop
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella
Entretenimiento
¡Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella! Estos son los rumores de un supuesto romance
Abril 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Britney Spears ingresa a rehabilitación tras ser arrestada
Entretenimiento
El gesto de amor y apoyo de los hijos de Britney Spears mientras se encuentra en rehabilitación
Abril 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Cancelan a Sydney Sweeney por escenas de Cassie en Euphoria 3
Entretenimiento
Fans cancelan a Sydney Sweeney por perturbadora escena en Euphoria 3: “Esto es humillante”
Abril 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El Diablo viste a la moda romantiza la cultura del sacrificio laboral
Entretenimiento
Lo que el ‘Diablo viste a la moda’ nos enseñó sobre la cultura del sacrificio laboral (y por qué te está enfermando)
Abril 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez