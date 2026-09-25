Comenzaste tu tratamiento con Ozempic y con el paso de las semanas los cambios empezaron a hacerse evidentes. Primero notaste que los jeans te quedaban grandes. Después tu cara empezó a verse diferente. Cambiaste de talla y un día, mientras te ponías el bra de siempre, te diste cuenta de otra cosa: tus senos también cambiaron.

No existe un orden en el que el cuerpo comience a perder grasa corporal, pero hay algunas áreas donde los cambios pueden hacerse más evidentes conforme avanza el tratamiento. Primero en la cintura y abdomen. Después en la cara. Luego en los brazos y espalda. Finalmente en la cadera y piernas. Pero en el caso de las mujeres ¿qué hay del busto?

¿Qué pasa con tus senos cuando pierdes mucho peso con Ozempic?

Si has perdido bastante peso mientras usas Ozempic, quizá notes que tus boobs tienen menos volumen, que el bra ya no llena igual o incluso que la piel parece un poquito más suelta. Y sí, tiene sentido. Porque aunque solemos hablar de la pérdida de peso pensando en abdomen, brazos, piernas o cara, los senos también contienen tejido adiposo que disminuye cuando bajas rápidamente de peso. Sin embargo, la disminución de volumen mamario no es un efecto secundario de las inyecciones del medicamento GLP-1, sino de los kilos que bajas en un corto periodo de tiempo.

¿Por qué tus senos pueden hacerse más pequeños cuando bajas de peso?

Los senos están conformados por una cantidad considerable de grasa, y cuando comienzas a perder peso, esto también se ve reflejado en esta zona. ¿Cuánto pueden disminuir? No hay un número exacto. Dos mujeres pueden perder exactamente la misma cantidad de peso y notar cambios completamente diferentes en sus senos. Todo depende de distintos factores, como la cantidad de tejido adiposo tenían originalmente, cuánto peso pierdan y de características individuales de su anatomía.

Un estudio de 2024 realizado en mujeres con obesidad sometidas a cirugía bariátrica encontró que una reducción del 20% en el IMC se asociaba, en su modelo, con aproximadamente un 25% menos de volumen mamario. Sin embargo, esto no significa que perder 20% de tu peso con Ozempic vaya a reducir tus senos exactamente 25%.

¿Ozempic provoca senos caídos?

No como tal, pero sí puede ocurrir que una pérdida importante de peso reduzca el volumen que había debajo de la piel. Los estudios sobre pacientes después de pérdidas masivas de peso describen cambios como pérdida de volumen, exceso de piel y menor elasticidad.

¿Los senos pueden recuperar su volumen después?

Sí, al recuperar grasa corporal, las diferentes zonas de tu cuerpo comienzan a adquirir volumen nuevamente, incluidas las boobs. Sin embargo, no puedes garantizar que recuperarán exactamente su forma anterior, tu anatomía puede cambiar un poco.

¿Esto le pasa a todas las mujeres que usan Ozempic?

No. Hay mujeres que casi no notarán cambios en sus senos, mientras que otras pueden percibir diferencias notorias en su anatomía. Algunas notarán principalmente menos volumen en la parte superior y otras simplemente descubrirán que necesitan una talla diferente de bra.