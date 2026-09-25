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senos después de perder peso con Ozempic

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Wellness
¿Qué pasa con tus senos cuando pierdes mucho peso con Ozempic?
¿Tus senos se ven más pequeños después de bajar de peso con Ozempic? Te contamos por qué pueden perder volumen y cambiar de forma al adelgazar.
Septiembre 25, 2026
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Gabriela Velasco Ceja