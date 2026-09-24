¿Qué tienen que ver tus accesorios con el color de uñas que eliges? Mucho más de lo que imaginas. Elegir el tono de tu manicure pensando en las joyas que llevas, desde anillos hasta relojes y pulseras, puede parecer demasiado específico, hasta que notas la diferencia. Y es que el esmalte correcto no solo puede hacer que tus manos se vean más elegantes, también puede conseguir que tus accesorios destaquen mucho más.

Aunque el milky pink se ha convertido en uno de los favoritos del quiet luxury —esa estética que apuesta por una elegancia discreta y sofisticada— y tiene el poder de hacer que tus manos parezcan recién salidas de una campaña de joyería, no es la única opción. Existe otro color que crea el contraste perfecto con las joyas doradas y hace que se conviertan inmediatamente en las protagonistas de tu look.

El color de uñas que hace que tus joyas doradas se vean más caras

Si sueles utilizar con frecuencia accesorios dorados, entonces te recomendamos pedir el rojo cereza profundo la próxima vez que vayas al salón de belleza. ¿Por qué este tono queda tan bien con el dorado? ¿Por qué el rojo cereza queda tan bien con el dorado? Esta combinación clásica tiene una razón de ser: mientras el metal aporta luminosidad y calidez, un esmalte cereza profundo crea suficiente contraste para hacer que las joyas destaquen sin competir con ellas.

A diferencia de los tonos demasiado claros, como el nude, el beige y incluso el blanco, el cereza enmarca visualmente los accesorios y hace que incluso unos anillos minimalistas llamen más la atención. Además, tiene ese efecto elegante que funciona igual con uñas cortas que con una manicura larga.

¿Qué acabado elegir?

Este paso es muy importante. Para lograr ese efecto “caro” de manos recién salidas de catálogo, opta por un rojo cereza intenso con acabado ultrabrillante. La idea es que el color se vea profundo, casi como una cereza oscura, pero sin llegar completamente al vino. Si lo que te gusta es seguir los trends de manicure, también puedes pedir unas jelly cherry nails, donde el esmalte tiene un acabado ligeramente translúcido y brillante que da dimensión al color.

¿Qué otros colores se ven bien con joyas doradas?

Si no eres fanática del color rojo, también hay otros tonos que podrían favorecerle a tu joyería dorado, como los marros chocolate, terracota, nude caramelo y verle oliva. Todos estos colores tienen la facilidad de crear combinaciones top con metales cálidos.

