Uñas tartán: 6 diseños del estampado de otoño que estiliza tus manos y se ve sofisticado

Cuando llega el otoño, los tonos cálidos, las texturas acogedoras y los estampados clásicos no sólo conquistan el armario, pues esta estética también llega a las manicuras gracias a las uñas tartán, una propuesta que recupera el tradicional patrón de cuadros escoceses, que dan a las manos un acabado sofisticado y elegante.

El tartán se caracteriza por sus líneas horizontales y verticales que se cruzan para formar cuadros en diferentes tamaños y combinaciones de color, y aunque suele asociarse con tonos como rojo, verde oscuro, negro, beige, café o burdeos, actualmente también se lleva en versiones más discretas y minimalistas.

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Diseños de uñas tartán que son ideales para llevar en otoño

Si quieres llevar una manicura inspirada en el otoño sin caer en diseños demasiado recargados, las uñas tartán son la tenencia perfecta para ti, pues además su diseño es versátil y muy combinable.

Tartán en rojo y negro

El rojo y el negro forman una de las combinaciones más reconocibles del tartán y funcionan especialmente bien para una manicura de otoño, además puedes llevar el estampado únicamente en dos uñas y pintar el resto en rojo vino, negro o nude, creando un contraste que evita que las manos se vean saturadas.

Tartán en tonos café y beige

Para quienes prefieren una manicura discreta, el tartán puede reinterpretarse con una paleta de café chocolate, caramelo, beige y crema, tonos que evocan los colores de la temporada y tienen una apariencia cálida sin resultar demasiado llamativa.

Tartán verde bosque

El verde bosque es otra alternativa perfecta para trasladar el espíritu otoñal a las uñas. combinado con negro, café o dorado, el resultado puede sentirse sofisticado y ligeramente misterioso.

Microtartán en base nude

Si te gusta el estampado pero buscas una versión más elegante y fácil de llevar, el microtartán puede ser la opción ideal, la clave está en dibujar cuadros muy pequeños sobre una base nude, lechosa o rosa natural.

Tartán burdeos

El burdeos es uno de los tonos que mejor representa la estética otoñal y adquiere un aire más sofisticado cuando se combina con pequeñas líneas doradas, puedes crear el estampado sobre una base color vino y añadir apenas algunos trazos metálicos. Otra alternativa es pintar la mayoría de las uñas en burdeos y reservar una o dos para el diseño tartán.

French tartán

Para una versión todavía más original, el estampado puede concentrarse únicamente en las puntas y convertirse en una especie de French tartán, en lugar de la tradicional línea blanca, las puntas llevan pequeños cuadros en tonos otoñales.

Más que el estampado por sí mismo, la forma en que se distribuyen las líneas y el diseño completo de la manicura puede influir en la percepción visual de las manos.